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Литвинову с голой грудью назвали ведьмой

Рената Литвинова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Откровенное фото, выложенной Ренатой Литвиновой, ошеломило фанатов. Поклонники выразили свое восхищение, а кто-то даже назвал артистку ведьмой и искусительницей.
прочитано 6341 раз

Рената Литвинова обожает удивлять публику. На сей раз популярная актриса, сценарист и режиссер опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена в невероятно открытом белом платье, не оставившим даже поводов для фантазий у зрителей. "25 лет назад)" – кокетливо подписала провокационный снимок Рената.

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Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Многочисленные подписчики пришли в восторг от увиденного. Фанаты признались, что не верят, будто это фото сделано четверть века назад, заявили, что Литвинова сейчас еще краше и потребовали раскрыть секрет вечной молодости. "25?! Разве такое бывает!", "Вы стали лучше и это логично, вы же умница!", "Эликсир молодости", "Искусительница", "Сейчас лучше", "Точно ведьма! 😆😃😂 если серьезно, да, действительно, нет ощущения что 25 лет разницы", – выразили свое мнение ошеломленные фанаты.

К слову, в СМИ упорно муссируются слухи. что красота Ренаты имеет хирургическую природу. Якобы в погоне за вечной молодостью актриса обратилась за помощью к пластическим хирургам. В недавнем интервью Литвинова прокомментировала слухи.

"Я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. Хожу на процедуры и когда есть время – на спорт. У меня много косметики дома. Люблю всевозможные маски. Сегодня вот ходила с одной десять минут. Она слетела в результате и упала на кота. Кот тоже омолодился", – со смехом рассказала Литвинова.

Автор: Наталья Аряева20 апреля 2017, 12:42
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