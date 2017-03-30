Литвинова готова на радикальный шаг из-за пластики
Слухи о пластических операциях, к которым прибегала Рената Литвинова в погоне за красотой, регулярно преследуют актрису. Наконец она решила высказаться относительно вмешательства хирургов в свою внешность. "Я могу пройти освидетельствование, что я не делала никаких подтяжек, это было бы видно. Я хожу к любимому косметологу. Делаю максимум ухода, пробую какие-то кремы. Все равно наступает момент, когда ты не можешь сражаться с силой притяжения, что-то нужно делать. Есть способы и технологии, которые помогают избежать подтяжек и других радикальных мер. Хожу на процедуры и когда есть время – на спорт. У меня много косметики дома. Люблю всевозможные маски. Сегодня вот ходила с одной десять минут. Она слетела в результате и упала на кота. Кот тоже омолодился", – со смехом рассказала Литвинова.
Актриса считает, что себя просто необходимо беречь от стресса. "Я приучаю себя, что в какой-то момент надо остановиться и поберечь себя. Потому что, если у тебя нет здоровья, ты никому не нужен. Ну разве что твоим родителям, близким. И то не всегда", – цитирует актрису Lady.mail.ru.
По словам Ренаты, ей придает силы ее любимая работа. "Вчера были гастроли в Нижнем Новгороде, сегодня с утра презентация, сейчас три интервью, а потом у меня грим и вечером спектакль во МХАТе. А завтра я улетаю в Париж. Я занимаюсь любимым делом, и, несмотря на трудности и усталость, которые есть у всех людей, мне есть откуда брать силы", – отметила Рената.
К своим 50 годам Литвинова сделала вывод – нельзя, чтобы кто-то ставил тебе ногу на грудь. "Даже если все вокруг скажут тебе, что ты не права, ты все равно окажешься права по отношению к себе и своей жизни. Небесные силы скажут тебе за это спасибо и откроют перед тобой новые двери. Можешь в какой-то период быть изгоем. Но потом это кончается. Нужно иметь силы подождать и верить в себя. Любые победы принадлежат людям одержимым. Если ты не одержим, ты не победитель".
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