Песков накинулся на немощных организаторов "Евровидения"

Дмитрий Песков с критикой накинулся на организаторов музыкального конкурса "Евровидение". Пресс-секретарь обвинил их в неспособности выполнить условия своих же правил.

Шумиха вокруг международного музыкального конкурса "Евровидение", которая поднялась после того, как представительнице России Юлии Самойловой запретили въезд на Украину на три года, а потом отказ "Первого канала" транслировать шоу, не осталась без внимания пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля высказал свое мнение относительно сложившейся ситуации. "Организаторы, собственно, не способны оказались выполнить условия своих же правил и оказались не способны призвать страну, которая выразила готовность провести этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в документах Европейского вещательного союза", – цитирует Дмитрия Пескова Life.ru.

Между тем подготовка к песенному конкурсу в Киеве за три с лишним недели до старта идет полным ходом. В Международном выставочном центре (МВЦ) монтируют сцену и места для зрителей. Власти рассчитывают, что проведение конкурса привлечет в столицу Украины, которая переживает экономический кризис, множество туристов. По оптимистическим прогнозам, в эти дни Киев посетят до 20 тысяч иностранных гостей и около 60 тысяч жителей других регионов Украины, передают РИА Новости. В Киеве надеются, что смогут даже получить доход от проведения конкурса, однако признают, что "Евровидение" обычно не окупается.

Ранее, узнав, что она не будет исполнять хит Flame Is Burning перед многомиллионной аудиторией "Евровидения", представительница России Юлия Самойлова огорчилась. "Конечно, я очень расстроилась, но не плакала – я никогда не унываю и не вешаю нос. Если бы я была нюней, то у меня бы ничего не получилось. Я уверена, что рано или поздно поеду на "Евровидение" и достойно представлю Россию", – выразила уверенность Самойлова.