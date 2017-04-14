Журналисты выяснили, чем России грозит бойкот "Евровидения-2017". Решение Первого канала не транслировать в этом году конкурс может повлечь за собой печальные последствия.

Представители Европейского вещательного союза (EBU) сразу после финала в Киеве будут решать судьбу России на "Евровидении" в следующем году. За отказ от показа конкурса нашу страну могут дисквалифицировать в 2018-м.

Оказывается, такое уже случалось. Россию отстранили от участия в международном смотре талантов в 1998 году за то, что отечественные телевещатели не стали транслировать конкурс в 1997-м.

К тому же, Киев буквально в бешенстве от действий Москвы. Страна-хозяйка "Евровидения-2017" обвинила Россию в "создании негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса". Это заявление выглядит очень странно, ведь именно власти Украины нарушили правила "Евровидения", объявив о запрете въезда на свою территорию российской участницы Юлии Самойловой. Из-за недопуска певицы "Первый канал" решил не показывать конкурс.

По правилам Европейского вещательного союза, страна, отказавшаяся от трансляции конкурса, может быть дисквалифицирована в следующем году. Однако ситуация, сложившаяся в этом году, очень сложная. Организаторы до последнего пытались вразумить украинские власти, но бесполезно, как об стенку горох. Поэтому в данном конкретном случае России может ничего не грозить, ведь Юлия Самойлова не едет на конкурс по вине Киева.

В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017https://t.co/JS3vcQ0uvp — Первый канал (@channelone_rus) 13 апреля 2017 г.

"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей", – цитирует представителя Первого канала сайт Life.ru.

Между тем стало известно имя представителя России на следующем "Евровидении", если нашу страну допустят до конкурса. Ею стала... Юлия Самойлова. "Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", – заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Певица в курсе этого решения. Она в любом случае собиралась ехать конкурс, и ей не так уж и важно, в каком году сбудется ее мечта. "Об этом было объявлено еще три недели назад, что я поеду на "Евровидение" в 2018 году, если не получится в этом. Конечно, я расстроена, что не удалось выступить сейчас, не буду скрывать. Но рада тому, что мою кандидатуру подтвердили на следующий год", – приводит слова Самойловой ТАСС. Юлия считает, что пока еще рано начинать подготовку к смотру следующего года.