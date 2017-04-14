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Чем России грозит бойкот "Евровидения"

Фото: Dni.Ru
Журналисты выяснили, чем России грозит бойкот "Евровидения-2017". Решение Первого канала не транслировать в этом году конкурс может повлечь за собой печальные последствия.

Продолжение: Эрнст рассказал об огромной потере
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Представители Европейского вещательного союза (EBU) сразу после финала в Киеве будут решать судьбу России на "Евровидении" в следующем году. За отказ от показа конкурса нашу страну могут дисквалифицировать в 2018-м.

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Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Оказывается, такое уже случалось. Россию отстранили от участия в международном смотре талантов в 1998 году за то, что отечественные телевещатели не стали транслировать конкурс в 1997-м.

К тому же, Киев буквально в бешенстве от действий Москвы. Страна-хозяйка "Евровидения-2017" обвинила Россию в "создании негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса". Это заявление выглядит очень странно, ведь именно власти Украины нарушили правила "Евровидения", объявив о запрете въезда на свою территорию российской участницы Юлии Самойловой. Из-за недопуска певицы "Первый канал" решил не показывать конкурс.

По правилам Европейского вещательного союза, страна, отказавшаяся от трансляции конкурса, может быть дисквалифицирована в следующем году. Однако ситуация, сложившаяся в этом году, очень сложная. Организаторы до последнего пытались вразумить украинские власти, но бесполезно, как об стенку горох. Поэтому в данном конкретном случае России может ничего не грозить, ведь Юлия Самойлова не едет на конкурс по вине Киева.

"Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей", – цитирует представителя Первого канала сайт Life.ru.

Между тем стало известно имя представителя России на следующем "Евровидении", если нашу страну допустят до конкурса. Ею стала... Юлия Самойлова. "Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", – заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Певица в курсе этого решения. Она в любом случае собиралась ехать конкурс, и ей не так уж и важно, в каком году сбудется ее мечта. "Об этом было объявлено еще три недели назад, что я поеду на "Евровидение" в 2018 году, если не получится в этом. Конечно, я расстроена, что не удалось выступить сейчас, не буду скрывать. Но рада тому, что мою кандидатуру подтвердили на следующий год", – приводит слова Самойловой ТАСС. Юлия считает, что пока еще рано начинать подготовку к смотру следующего года.

Автор: Елена Алешина14 апреля 2017, 18:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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