Маковецкий швырнул стул в директора театра Вахтангова

Знаменитый актер Сергей Маковецкий стал гостем Юлии Меньшовой в шоу "Наедине со всеми". В беседе с телеведущей артист вспомнил, как однажды швырнул стул в директора своего театра и был за это сурово наказан.

Маковецкий был принят в труппу театра имени Вахтангова сразу после окончания училища имени Щукина. С тех пор там и служит верой и правдой. Правда, как-то раз по молодости артист не совладал с эмоциями и едва не лишился работы. Один из конфликтов с руководством привел к тому, что Сергея разжаловали из актеров в дворники. И он – без шуток – мел территорию возле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова на Арбате.

"Был такой период... Я бы не прав... Я действительно был разжалован в дворники. У меня был участок от служебного входа до входа в театр", – подтвердил Маковецкий.

Артист специально подчищал метлой снежок в тот момент, когда коллеги шли на службу. "Я не с утра это делал и не глубокой ночью. А именно когда все шли на спектакль. Одна женщина смотрит и говорит: "У вас сегодня дежурство? Вы же актер этого театра?" Я ей: "Да. Сегодня дежурю я, завтра будет Василий Семенович Лановой дежурить". Чистота у меня была идеальная", – не без гордости сообщил Сергей.

Актер признал, что пострадал тогда по своей вине. "Я был не прав. Нельзя так себя вести. Нельзя бросать стулья в директора. Я был прав по существу, по своей обиде я был прав, но мне не хватило слов. И чтобы поставить красивую точку в этой игре, я швырнул стул в нашего директора. Я промахнулся. Он на следующий день пришел с перевязанным пальцем. Потом, видимо, перепутал, и перевязал другой. Я никак не мог понять, какой у него палец перевязан. Типа я ему его сломал. Меня хотели выгнать из театра, но я беру КЗоТ и говорю: "Почему выгонять? По статье есть перевод на нижеоплачиваемую должность". И меня перевели", – рассказал Маковецкий.

В тот момент он уже был женат. "У меня была семья. Я потерял в зарплате. Я получал 140 рублей. Это казалось очень много. Это максимум, что мог получать актер без звания. 160 – это уже заслуженный. А тут ниже. Около 65 рублей", – не без содрогания вспоминает Сергей, которому пришлось целых два месяца работать дворником с незавидной зарплатой.

Урок из сложившейся ситуации он извлек. "Это было некрасиво. Нельзя поддаваться такому темпераменту. Он мне мешал с детства, – посетовал Маковецкий. – Это бурчание... Я не знаю, как избавиться от этой черты характера. Наверное, это будет уже до конца".