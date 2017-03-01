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Оксана Федорова рассказала о пластике

Оксана Федорова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Модель, обладательница титула "Мисс Вселенная" Оксана Федорова в интервью затронула деликатную тему пластических операций. Красавица не исключает, что когда-нибудь ей придется обратиться к пластическому хирургу.
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"Может быть, когда-нибудь я прибегну к пластике. Видимо, когда-то наступает такой момент. Хотя, возможно, к тому времени изменится и мое состояние, оно будет другим. И тогда духовный мир будет превалировать над желанием изменить что-то в своей внешности кардинально. Но если что-то будет мне очень мешать, мы посмотрим", – отметила модель.

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Оксана советует поклонницам хорошо подумать прежде чем решаться на радикальные перемены во внешности. "Любое вмешательство в свою внешность должно быть обоснованно и продуманно. Зачастую сначала стоит обратиться к психологу, походить на какие-то тренинги, может быть, с кем-то проконсультироваться и понять, что проблема кроется внутри, а не в вашей внешности. Если это не помогает и вы твердо решили – все, ни шагу назад, нужно грамотно подобрать себе место и человека, который будет этим заниматься", – цитирует Федорову WDay.

Публикация от Оксана Федорова Miss Universe�� (@fedorovaoksana)

Впрочем, Оксана много внимания уделяет и уходе за собой в домашних условиях. "Самое главное правило – хорошо встретить утро, – рассказывает она. – Если ты встаешь раньше, чем дети, то успеваешь принять холодную ванну. Обязательно холодную. Я очень люблю контрастный душ и холодную ванну... Прилив бодрости, сил и работа сосудов вам обеспечены!" – уверена звезда.

Автор: Любовь Порываева1 марта 2017, 21:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто из звезд сделал пластику до 20 лет

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