Раскрыты причины развода Козловского с Малкой

Польская актриса Уршула Малка рассказала о причинах расставания с актером Данилой Козловским. По ее словам, они с ним были очень разные и просто не сошлись характерами.

Уршула и Данила полагали, что смогут остаться друзьями. Но сейчас польская красавица так не думает. "Это такой самообман немножечко. После свежего расставания первые годы возможно эту иллюзию поддерживать, но если сильно жизнь далеко ушла, то круг мыслей поменялся и трудно найти точки соприкосновения", – объяснила актриса.

Малка признается, что ей тяжело далось расставание с Данилой. "Поначалу было очень сложно, а потом, когда пути разошлись, уже легче", – цитирует ее НТВ.

Малка с большой благодарностью вспоминает годы, проведенные с Козловским. Уршула считает – если бы ей предложили прожить жизнь заново, она бы все повторила снова.

Актеры познакомились на пятом курсе театрального вуза. Их утвердили на главные роли в спектакле "Варшавская мелодия". Вскоре молодые люди стали встречаться, а потом и поженились. Супруги были вместе три года.

