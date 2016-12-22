Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским

Уже 29 декабря на большие экраны выйдет долгожданный фильм Андрея Кравчука "Викинг". Как известно, съемки блокбастера заняли более семи лет. С чем связана столь длительная работа и чего ожидать от предновогодней премьеры?

В основу сценария лег сюжет знаменитой "Повести временных лет". В сюжете блокбастера присутствует буквально все: здесь и истинный страх, и интриги, и, конечно, любовь."Ответ Чемберлену" или "наш вариант "Игры престолов" – именно так описывали создатели грядущую премьеру все последние несколько лет.

Судя по трейлерам, картина Андрея Кравчука буквально перенесет зрителей прямиком в Х век – в времена разнозненности земель, междуусобных войн и расцвета язычества. Вероятно, роль князя Владимира станет одной из самых знаковых в карьере Данилы Козловского. Актер не впервые снимается в исторической киноленте. Ранее ему уже доставалась роль великого князя Дмитрия Павловича в российско-французском фильме "Распутин" режиссера Жозе Дайан.

Масштаб работы можно оценить даже по трейлерам. Для воссоздания атмосферы X века было создано более двух тысяч образов, все прорабатывалось до мельчайших деталей. Автор костюмов Екатерина Шапкайц рассказала в интервью журналу "Собака", что при создании каждого образа проговаривалось буквально все. Члены съемочной группы внимательно изучали, чем одна народность отличалась от другой, какие традиции и суеверия преобладали в то время и многое, многое другое.

Возлюбленную князя сыграет Светлана Ходченкова. Которую, к слову, не так-то просто узнать.

Как рассказал Газете. Ru продюсер фильма Константин Эрнст, семь лет – абсолютно нормальный период для разработки проекта "такого рода и размаха". Он также добавил, что фильм полностью соответствует "Повести временных лет", некоторые "отклонения" в сценарии если и допускались, то исключительно в рамках адаптации литературного сценария.

И если со сценарием и столь долгим сроком работы все более-менее ясно, то с названием совершенно другая история. Так, многие недоумевают, почему выбрано столь странное название для фильма, повествующего о конфликте между сыновьями Киевского князя? Как видно, ответ на этот вопрос можно будет узнать непосредственно на премьере, которая состоится уже через неделю.



