Ксения Собчак скорбит по умершему отцу

Телеведущая Ксения Собчак вспомнила о своем отце Анатолии Собчаке в годовщину его смерти. Звезда оставила в микроблоге памятный пост.

Ксения опубликовала фотографию политика и напомнила подписчикам о его заслугах: "Он был символом демократических ценностей. Он был народным депутатом СССР – и одним из тех, кто призывал не голосовать за сохранение Союза и приветствовал освобождение республик".

Также, по словам светской львицы, Анатолий Собчак был одним из авторов Конституции России, первым мэром Сакнкт-Петербурга, и именно он вернул городу историческое название. "А еще он был моим отцом. На фоне всего – вроде бы, такой незначительный факт. И такой значимый для маленькой Ксюши", – отметила звезда.

Поклонники звезды постарались ее поддержать. "Помним. Прекрасно помним. Умный. Энергичный. Надежный. Очень рано ушел. Очень!", "Я понимаю вас. Когда близкие уходят в вечность, то остается боль. Мы просто привыкаем с ней жить, но она никогда не проходит, также как и память – она всегда жива...", – написали фанаты.

Анатолий Собчак скончался в ночь с 19 на 20 февраля в гостинице "Русь" в городе Светлогорске. В качестве официальной причины называлась острая сердечная недостаточность. Ему было 62 года.