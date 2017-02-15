Известная актриса высмеяла родившую Собчак

На вечере, посвященном 80-летию Дома актера, актриса Юлия Рутберг мастерски спародировала телеведущую Ксению Собчак. Корреспондент Dni.Ru побывала на юбилейном концерте.

Юлия появилась на сцене с коллегами Мариной Есипенко и Еленой Сотниковой. Все три актрисы нарядились в русские народные сарафаны исполнили сценку на манер "Сказки о царе Салтане" Пушкина. Одна из трех девиц изображала Собчак, Есипенко предстала в образе актрисы Ренаты Литвиновой, а Сотникова спародировала балерину Анастасию Волочкову.

"От Максима Виторгана родила я мальчугана и, оставшись светской львицей, стала меньше материться", – продекламировала Рутберг под общий смех. "Рената" в ответ с характерным придыханием поведала свою историю: "Юбилей я отмечала, – ей подружка отвечала. – Не хочу скрывать года, я ж богиня, как всегда". Не осталась в долгу и так называемая Волочкова: "Кто б из вас представить мог, что теперь веду я блог. Для него сто раз на дню я снимаюсь и пою".

Красавицы продолжили разговор в стихотворной форме и завершили выступление веселым хороводом. При этом красавицы напевали мелодию из известного мультфильма.

Образы других гостей вечера были не менее яркими. Леонид Ярмольник, к примеру, предстал перед зрителями в юбке и чулках. Актер Геннадий Хазанов – в ярко-красном костюме и черных ботинках с красной подошвой.