Шикарная Меланья Трамп привела в восторг своим видом

Жена президента США Дональда Трампа Меланья официально посетила Белый дом. Кстати, для выхода первая леди выбрала светлый наряд, благодаря которому привела в восторг мировую общественность, назвавшую ее "шикарной".

Накануне, 15 февраля, Меланья Трамп впервые официально появилась в Белом доме, расположенном в Вашингтоне. Первая леди сопровождала Дональда Трампа на дипломатической встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который, к слову, прибыл с супругой Сарой. Позже Меланья и Сара оставили своих мужчин наедине, а сами отправились в Национальный музей афроамериканской истории и культуры. А вечером супруги Трамп пригласили важных гостей на закрытый ужин.

Отметим, что для встречи с премьер-министром Израиля и его супругой Меланья выбрала безукоризненный белый костюм от Карла Лагерфельда. Завершили образ белые простые лодочки и распущенные волосы. Внешний вид Меланьи привел в восторг мировую общественность.

"Хороша", "да, хороша! и очень органична в этом своем статусе", "Хорошо выглядит", "Всем первым ледям – леди", "Шикарная красавица", "Шикарная. Глаз не оторвать", "Выглядит, конечно, очень представительно", "Мелания великолепна!", "Мелания элегантна", "У нее безупречный стиль, однако", "хорошенькая! вкус безупречный, что не выход, то фурор!" – высказались о внешнем виде первой леди США русскоязычные комментаторы.

Публикация от Лиза | Liza4u.kz (@liza4ukz) Фев 16 2017 в 12:49 PST

Ранее близкий друг жены президента США Дональда Трампа стилист Филипп Блох рассказал о ее жизни в качестве первой леди. По его словам, супруга американского лидера чувствует себя совершенно несчастной в новом статусе.

Как отметил Блох, первая леди Соединенных Штатов – это совсем не то, чего хотела для себя Меланья Трамп. "После выборов в президенты США Мелания очень несчастна. Она тоскует по прежней жизни и совсем не хочет переезжать в Белый дом. Даже сыну Бэррону трудно вытащить ее из квартиры, чтобы погулять", – заявил стилист.