Игорь Матвиенко: Это ужас и кошмар

Игорь Матвиенко дал большое интервью. Продюсер и композитор уверяет, что уже "наигрался в шоу-бизнес".

Игорь Матвиенко в последнее время отдалился от шоу-бизнеса. Более того, по признанию самого продюсера, он в него уже "наигрался". "Хочется сочинять для хоров, оркестров, делать не трехминутные шлягеры, а произведения, исполняющиеся час. Возможно, мюзикл или что-то для театра. Еще сейчас серьезно изучаю русскую оперу", – отметил Матвиенко.

Пока же продюсер занят подготовкой к праздничным концертам группы "Любэ", чей бессменный лидер Николай Расторгуев отмечает 60-летие. А еще запустил общественный проект "Жить", открывающееся строкой: "Как можно отнять жизнь?". Клип на эту песню, в котором снялось множество отечественных знаменитостей, набрал в Интернете и социальных сетях больше 40 миллионов просмотров.

При этом Матвиенко сочинил гимн Сухопутных войск России "Вперед, пехота!" Сам композитор не видит в этом оксюморона. "Пехота страны существует для возможной обороны и защиты — это наша необходимая страховка, которая всегда должна быть наготове. Но спросите любого военного, хочет ли он войны — да не дай бог. Это ужас и кошмар. И я, даже не будучи военным, понимаю это очень хорошо. Но у войск должен быть свой гимн, потому что гимн — это ода защитнику, солдатам, проходящим службу. Это ода патриотизму", – цитирует Игоря Матвиенко газета "Известия".

В 2016 году продюсер возглавил авторский совет РАО (Российское авторское общество), вокруг которого множество конфликтов. По словам Матвиенко, сейчас у авторов "нет денег", потому что система сбора и распределения авторских выплат непрозрачна. "После судебных разбирательств, выступлений Игоря в Думе, внутренних конфликтов один менеджмент сменился на другой, но будет ли это эффективно для авторов — вскоре увидим", – сказал Матвиенко.