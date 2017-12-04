Взбешенная Шурыгина обозвала звезду "Дома-2" после скандала

Изнасилованная Диана назвала Солнцева "тупым". Впрочем, он сам, что называется, нарвался на грубость.

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев известен тем, что без конца троллит знаменитостей. От него уже доставалось телеведущей Дане Борисовой, балерине Анастасии Волочковой, а теперь он решил словить хайп на имени несчастной Дианы Шурыгиной.

Солнцев прокомментировал скандал, случившийся на дне рождения известного промоутера и концертного директора многих артистов Дианы Бичаровой. Там должен был состояться сценический дебют Шурыгиной. Но ее вечный мучитель – блогер Дмитрий Торин – сорвал праздник, приведя с собой в ресторан вонючего барана.

"Странно, ведь бараны – все. Это ее целевая аудитория. За одним она замужем, второй (его, кстати, жальче всех) в тюрьме сидит за изнасилование Дианочки", – веселился Рустам. Артист сказал, что не понимает, почему Шурыгина вдруг обиделась, когда к ней подошел познакомиться настоящий баран. Он уверен, что девушка из Ульяновска стала синонимом "комедийного насилия". "Такой уж у этой "дуретты" образ. В каком-то другом она уже не будет никому интересна", – уверен Солнцев.



Шурыгина же была взбешена оскорбительными словами постороннего человека. И решила ответить зарвавшейся звезде "Дома-2". "Инфа для особо тупых людей, как Солнцев, который дает необоснованные, оскорбительные комментарии, притом что он даже не присутствовал на мероприятии Дианы! Это, наверное, особый талант – говорить о чем-то или комментировать что-то вообще, не зная ситуации... Жалеть насильника, притом что я уже давно доказала его вину в суде и на детекторе лжи!" – пояснила мотивы своего негодования Диана. Она, как и Анастасия Волочкова, знать не знает Солнцева, однако ему не мешает это поливать девушек желчью и ядом.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Шурыгина специально заметила: "Торина я вообще в глаза не видела, была в другом конце зала. Когда мне сказали, что он меня ищет, мы с Андреем (муж. – Прим. ред.) решили ненадолго уйти из ресторана, потому что понимали, что Торин просто больной на голову человек, который хочет пиара".