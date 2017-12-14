Стала известна причина смерти Марии Политовой из "Дома-2"

Журналисты узнали предварительную причину смерти звезды "Дома-2" Марии Политовой. У девушки не выдержала печень из-за резкого скачка артериального давления.

Медики установили, что, предварительно, смерть наступила у Марии Политовой в результате интоксикации ингибиторами посредством завышенных алкалоидов, сообщает РЕН ТВ. Проще говоря, у звезды "Дома-2" не выдержала печень из-за резкого скачка артериального давления. Отметим, эту версию ранее рассматривала фельдшер Вера Луговая, которая отмечала, что "некоторые антидепрессанты при приеме их в сочетании с алкоголем резко повышают артериальное давление, что может спровоцировать инсульт".

А еще эксперты откорректировали дату смерти звезды "Дома-2". Первичный осмотр тела Политовой показал, что давность наступления смерти составляет примерно девять дней. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в правоохранительных органах.

Также появилась информация о том, что некоторые из родных Марии Политовой против проведения судебно-медицинской экспертизы тела девушки.

Публикация от Мария П (@maria_politova) Мар 3 2017 в 4:15 PST

Напомним, тревогу после исчезновения Марии Политовой забил ее гражданский муж Артем Шануров. "Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами все понимаете", – обратился к общественности Шануров, отметив, что ситуация более чем серьезная. Мужчина заявил, что у Марии имеются психические отклонения.

Политову нашли 13 декабря. Ее тело пролежало возле забора одного из коттеджей в поселке под Москвой, который, предположительно, принадлежит бабушке и дедушке Марии. Также была информация, что перед гибелью девушка употребляла алкоголь. Кроме того, на теле Марии обнаружены признаки сильного обморожения.

Говорят, Политова неоднократно хотела свести счеты с жизнью. По предварительным данным, девушка не менее шести раз предпринимала попытки самоубийства.