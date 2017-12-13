Тело Политовой вывезли из подмосковного поселка
Кадры погрузки погибшей в "газель" опубликовал в телеграм-канале Life shot. Правоохранители работали на дачном участке до самой ночи.
Напомним, Мария Политова пропала 4 декабря. Тело звезды телестройки нашли только 13 декабря у дачного домика ее дедушки. По предварительным данным, Маша замерзла насмерть.
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Корреспонденту Dni.Ru удалось связаться с телеведущей и выяснить подробности случившегося