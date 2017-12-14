Эксперт о принятой покойной звездой "Дома-2" "адской смеси"

Специалист рассказал, что бывает, когда единовременно принимаются лекарства и алкоголь, от "адской смеси" которых, предположительно, умерла звезда "Дома-2" Мария Политова. По словам фельдшера, сочетать спиртное и медицинские препараты нельзя.

Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" Мария Политова была найдена мертвой накануне, 13 декабря, в Подмосковье. Пока рассматриваются две причины смерти: переохлаждение и прием лекарственных препаратов с алкоголем.

По поводу последней версии высказалась фельдшер Вера Луговая. "Сочетать алкоголь с антидепрессантами нельзя. Иначе от лекарства просто не будет толку. Да и нагрузка на организм будет очень большая, ведь сначала мы получим препарат внутрь, организм начнет испытывать его действие, а потом все откатится из-за алкоголя назад", – объяснила эксперт.

Последствия такой "адской смеси" весьма печальны: снижается умственная активность, человек становится более заторможенным, не способным принимать решения. Его психоэмоциональное состояние усугубляется. По сути, расстройство человека может принять более сильную форму.

При приеме слабых антидепрессантов разрешается максимум половина бокала вина в неделю. Но распитие спиртного во время приема лекарств вообще лучше исключить. "Есть еще одно побочное действие – некоторые антидепрессанты при приеме их в сочетании с алкоголем резко повышают артериальное давление, что может спровоцировать инсульт. Или же алкоголь способен усилить побочное действие от приема. А у многих антидепрессантов побочное действие – заторможенность и сонливость", – цитирует специалиста "Московский Комсомолец".

Публикация от Мария П (@maria_politova) Июн 5 2017 в 12:27 PDT

Ранее, по некоторой информации, выяснилось, что Мария Политова незадолго до смерти получила кредит в банке и собиралась улететь в Мурманск к своему бывшему любовнику. С ним у девушки не сложились отношения, поэтому она очень переживала. Своему нынешнему возлюбленному Политова сказала, что ее экс-избранник умер.