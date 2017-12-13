Леденящие душу подробности смерти Политовой из "Дома-2"

Бывшая участница телестройки найдена мертвой в подмосковном дачном поселке. Девушка замерзла насмерть под окнами дедушкиной дачи.

Волонтеры с 4 декабря разыскивали Марию по всему столичному региону, но только 13 декабря они решили наведаться на семейную дачу Политовых. В сугробе на одном из участков дачно-строительного кооператива в поселке Загорянский Щелковского района и нашли Машу. Но было уже поздно.

"Труп Марии в верхней одежде, но с признаками окоченения был обнаружен на территории семейного участка (с улицы Марию не было видно)", – сообщил источник "МК".

По предварительным данным полиции, Политова проникла на участок, принадлежащий ее дедушке, и около получаса ходила вокруг дома, пытаясь попасть внутрь. Однако открыть дачу Маша так и не смогла. Обессилев девушка осела возле забора и замерзла до смерти. Так ее и обнаружили – в полу-сидячем состоянии.

Рядом с телом лежала бутылка алкоголя. Видимо, Политова пыталась согреться спиртным.

Предположительно, смерть Марии наступила от одновременного употребления антидепрессантов и алкоголя. Уже установлено, что Политова страдала нервным расстройством и принимала препарат, помогающий при маниакально-депрессивных отклонениях личности.

Публикация от Мария П (@maria_politova) Мар 24 2015 в 1:13 PDT

Напомним, Мария Политова пропала в начале декабря. Тревогу забил ее гражданский муж Артем Шануров. "Маша пропала 4 декабря. Телефон оставила дома. Прогнозы самые плохие. Полиция ищет, но вы сами все понимаете", – обратился к общественности Шануров, отметив, что ситуация более чем серьезная. Артем признался, что у Марии психические отклонения.

