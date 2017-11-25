Звезда "Голоса" рассказала о попытках похудеть

Участница шоу "Голос" Марианна Савон привлекла к себе зрительское внимание не только выдающимися вокальными данными, но и яркой необычной внешностью. Девушка призналась, что до сих пор пытается похудеть, однако не ставит это себе главной целью.

"Похудеть, пробовала и продолжаю это делать. Если честно, это не является моей суперцелью или каким-то там комплексом", – цитирует StarHit Марианну Савон. "Артист на сцене должен быть в форме, я не сижу на диете, хожу в спортзал. Занимаюсь с тренером и учусь правильно питаться", – уверена певица.

Впрочем, на пути к правильному питанию подчас встают преграды, связанные с распорядком дня артиста. "Зачастую концерты поздно заканчиваются, мы приезжаем домой в то время, когда уже лучше ничего не есть", – посетовала Марианна Савон. Впрочем, ей удалось найти баланс такой баланс, чтобы быть в форме и не мучить себя изнурительными упражнениями и диетами.

Девушка занимается музыкой с пяти лет и неоднократно побеждала в песенных конкурсах. Однако участие в "Голосе" было ее давней мечтой. "Самое сложное в телепроекте справляться все-таки с волнением. Было достаточно сложно, особенно ждать съемок. Я приходила в девять утра, а начали записывать эфир только в шесть вечера", – призналась певица.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MaryAnna Savon �� (@maryannasavon) Ноя 24 2017 в 3:45 PST

Также она рассказала, что на раннем этапе своего творчества она часто стремилась копировать других исполнителей. В частности, подражала Уитни Хьюстон и Кристине Агилере. Впрочем, с возрастом и опытом это прошло. "Ни на кого не хочу быть похожей, просто стараюсь найти свой путь, свою музыку и голос. И быть похожей только на себя", – подчеркнула Марианна Савон.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MaryAnna Savon �� (@maryannasavon) Окт 28 2017 в 9:59 PDT

Свою экзотическую внешность певица получила благодаря отцу. Однако он оставил маму Марианны и уехал на Кубу. Спустя 24 года певица нашла его и поддерживает контакт. Мужчина следит за успехами дочери через интернет. А необычная для средней полосы России внешность только помогала певице, призналась она.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MaryAnna Savon �� (@maryannasavon) Ноя 22 2017 в 7:46 PST

Тем не менее, девушка считает себя на 100% русской. "Я родилась в Москве, мама у меня сибирячка. Дедушка прошел всю войну, часть моей семьи все еще живет в Сибири. Кто-то в Новосибирске, кто-то во Владивостоке", – рассказала она.