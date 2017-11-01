Подробности "пьяного" скандала с Балуевым

Директор Александра Балуева Ольга Матвейчук объяснила, почему актера сняли с рейса Калининград – Москва. По ее словам, артист просто опоздал на самолет.

В Калининграде Балуев был меньше суток. Днем он прилетел в город на важную встречу, а вечером должен был вернуться в Москву. Все шло по графику. Артист вовремя прибыл в аэропорт, прошел контроль и через 20 минут должен был отправиться в лайнер. Но случилась задержка рейса, и в итоге Александр на свой самолет опоздал.

"Он опоздал на этот рейс. Во-первых, поздно туда приехал, во-вторых, там как-то два рейса подряд. В 19:20 он просто не успевал. Я все время смотрела на часы и интересовалась, почему он еще не в самолете. А следующий самолет – ну там в 20:00. То есть он на свой рейс просто опоздал", – заявила Ольга Матвейчук.



По словам директора, из случившегося не стали раздувать скандал. Балуеву поменяли билет, и он спокойно дождался следующего самолета.

При этом Матвейчук отметила, что артист больше года не употребляет спиртное. "Мы с ним разговаривали буквально перед тем, как он поехал в аэропорт. По его тону, по поведению, по речи я не поняла, выпивал он или нет, потому что Александр очень давно не выпивает – уже больше года. Он вообще практически непьющий человек. Он может выпить вина, например, но каких-то безумных опьянений не было", – цитирует телеканал "Звезда" представителя артиста.

Ранее сообщалось, что в калининградском аэропорту Храброво с рейса в Москву сняли Александра Балуева. Актер успешно прошел регистрацию и проследовал в зал ожидания. Через какое-то время к нему подошли сотрудники полиции и после непродолжительной беседы вывели его из помещения, пишет газета "Известия". По предварительной информации, причиной послужило сильное алкогольное опьянение артиста.

