Подробности "пьяного" скандала с Балуевым
В Калининграде Балуев был меньше суток. Днем он прилетел в город на важную встречу, а вечером должен был вернуться в Москву. Все шло по графику. Артист вовремя прибыл в аэропорт, прошел контроль и через 20 минут должен был отправиться в лайнер. Но случилась задержка рейса, и в итоге Александр на свой самолет опоздал.
"Он опоздал на этот рейс. Во-первых, поздно туда приехал, во-вторых, там как-то два рейса подряд. В 19:20 он просто не успевал. Я все время смотрела на часы и интересовалась, почему он еще не в самолете. А следующий самолет – ну там в 20:00. То есть он на свой рейс просто опоздал", – заявила Ольга Матвейчук.
По словам директора, из случившегося не стали раздувать скандал. Балуеву поменяли билет, и он спокойно дождался следующего самолета.
При этом Матвейчук отметила, что артист больше года не употребляет спиртное. "Мы с ним разговаривали буквально перед тем, как он поехал в аэропорт. По его тону, по поведению, по речи я не поняла, выпивал он или нет, потому что Александр очень давно не выпивает – уже больше года. Он вообще практически непьющий человек. Он может выпить вина, например, но каких-то безумных опьянений не было", – цитирует телеканал "Звезда" представителя артиста.
Ранее сообщалось, что в калининградском аэропорту Храброво с рейса в Москву сняли Александра Балуева. Актер успешно прошел регистрацию и проследовал в зал ожидания. Через какое-то время к нему подошли сотрудники полиции и после непродолжительной беседы вывели его из помещения, пишет газета "Известия". По предварительной информации, причиной послужило сильное алкогольное опьянение артиста.
Актер посягнул на собственность молодой жены
Артист выложил разоблачающее фото
Исполнительница хита "Я у твоих ног" совершила много ошибок
Прославленный спортсмен рассказал о личной жизни