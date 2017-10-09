Дробыш утешил оскорбленную Бузову

Известный продюсер признался, что не хотел задеть чувства телеведущей. Виктор Дробыш пояснил, какой смысл вкладывал в слова, которые ранили Ольгу Бузову.

Музыкант отметил, что он не является ярым борцом с выступлениями под фонограмму, потому что иногда техническое оснащение не может обеспечить качественный живой звук. После этих слов Дробышу пришлось объясниться. Выяснилось, что мэтр российского шоу-бизнеса вовсе не хотел задеть чувства начинающей певицы.

"Ольга, если ты приняла на свой счет, извини", – цитирует продюсера StarHit. Но, вместе с тем, он добавил, что живет в свободной стране, где может выражать собственное мнение в той сфере деятельности, в которой является профессионалом.

"Что касается Бузовой, я честно, говоря, не собирался ее задевать. Я против того, когда бессовестно использует фонограмму, хотя и Мадонна, и многие звезды используют, например, в телепроектах", – добавил Виктор. Также Дробыш отметил, что он не собирается продолжать раздувать конфликт, который мешает ему заниматься любимым делом.

В настоящее время музыкант погружен в проект "Новая Фабрика звезд", где каждую неделю ему надо готовить молодых артистов к отчетным концертам. "Если она хочет, она может прийти, но петь вживую, это условие", – заявил он в адрес Бузовой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 8 2017 в 2:08 PDT

Напомним, ранее произошел скандал между известным продюсером Виктором Дробышем и телеведущей и начинающей певицей Ольгой Бузовой. Несмотря на то, что многие деятели шоу-бизнеса восхищались ее творчеством, продюсер комплиментов для звезды не нашел. Музыкант сделал акцент на том, что она позволяет себе выступать под фонограмму.