Звезду "Дома-2" Кристину Дерябину избил бывший возлюбленный

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Кристина Дерябина прямо на улице была избита своим бывшим молодым человеком. Подозреваемый недавно вышел из тюрьмы и уже неоднократно угрожал девушке.

Как выяснилось, именно звезда телепроекта и была той, из-за кого мужчина ранее оказался в местах не столь отдаленных. Девушка сдала своего бывшего возлюбленного, обвинив в мошенничестве.

О факте избиения пострадавшая тоже сообщила сама, передав соответствующий ролик порталу Super. "Сначала это были просто угрозы", – говорит Дерябина на видео, демонстрируя внушительный фингал под глазом.

Также участница телепроекта "Дом-2" попросила помощи у фанатов и просто неравнодушных и добавила, что очень боится. "Я написала заявление на него в полицию, и в настоящий момент мы его разыскиваем. Я очень сильно напугана, мне очень страшно. И я прошу от вас какой-то поддержки в свою сторону. Мне очень тяжело, и я не знаю просто, что мне делать, потому что поначалу это были всего лишь какие-то угрозы в мою сторону, а потом это все перешло в действие. И я прошу вас просто меня защитить, поддержать. Мне это очень необходимо", – обратилась к поклонникам Дерябина.

Публикация от SUPER (@super.ru) Окт 9 2017 в 5:26 PDT

Молодого человека уже разыскивает полиция. По факту избиения возбуждено уголовное дело.

