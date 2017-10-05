Наталья Штурм взбесила "озабоченным" видео

Певица не устает эпатировать общественность. В свои 51 знаменитость не стесняется выкладывать в свой микроблог, на который подписаны более 16 тысяч фолловеров, провокационные фото и видео.

Наталья сняла на видео свои занятия в спортзале. В ролике она демонстрирует свои достижения, а именно – упругие ягодицы. "День здоровья. Сделала прививку от гриппа и сразу в зал. Не теряю надежду накачать попу до модных стандартов. Сегодня увеличила нагрузку до 10, видите?", – подписала Наталья ролик в Instagram. И тут же на звезду обрушился шквал критики. Пользователей соцсети возмутило очередное смелое видео.

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "На старости лет совсем чокнулась. Только одни сиськи-жопы и выставляет", "Вы не устали выкладывать фото и видео озабоченной женщины? Может, лучше заняться реальными отношениями?", – раскритиковали артистку представительницы прекрасного пола. А вот мужчинам ягодицы певицы пришлись по душе. "Ухххх", "А мне нравится!!!", – прокомментировали ролик поклонники Штурм.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Окт 5 2017 в 9:08 PDT

Отметим, певица очень довольна своей фигурой. Артистка регулярно демонстрирует подписчикам ее аккаунта в Instagram все нюансы своего тела, совершенно не беспокоясь за моральное состояние фанатов. А те, надо отметить, просто в шоке. "Отписываюсь! Это уже за гранью, хочется блевануть... Тетку понесло!", "Фууу ... мерзость ...", "Фигура то красивая! Но на хрена такое в Сеть то выкладывать? Ну перебор... действительно "седина в бороду, бес в ребро" – возмущаются подписчики.