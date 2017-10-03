Откровенное признание Андреевой о Бондарчуке

Паулина Андреева дала откровенное интервью. Актриса рассказала о личной жизни и призналась, что даже не мечтала о Федоре Бондарчуке.

Паулина Андреева стала звездной гостьей передачи Игоря и Вадима Верников на телеканале "Культура". Актриса рассказала о своем детстве. По признанию Паулины, она была веселым и подвижным ребенком. Было время, когда она даже хулиганила.

"У меня был сложный период, я была дерзкая, своенравная. Что удивительно, никто не может этого представить", – отметила Андреева и в качестве примера привела своих мастеров в театральном вузе, которые в итоге сделали вывод, что Паулина совсем не лирическая героиня.

Впрочем, вначале Паулина поступила в другой вуз, чтобы стать журналистом. На самом деле она просто хотела жить самостоятельно. "Я вырвалась из Питера, чтобы доказать всему миру, что я могу больше, чем думают. На тот момент я находилась в состоянии максимализма. Я хотела уехать из города и зажить самостоятельной жизнью", – констатировала актриса.

Однако оставшись одной в чужом городе, Паулина поняла, насколько для нее важна семья. "Я хочу, чтобы моя жизнь не была бессмысленной. Я хочу, чтобы у меня была счастливая семья. Профессия идет следом. Я поняла это тогда, когда уехала из Санкт-Петербурга и оказалась одна в Москве. Только тогда я поняла, насколько важна связь с семьей", – заключила Андреева.

Паулина разоткровенничалась. Так, она призналась, что пишет стихи, которые никому не показывает, а еще сообщила, что есть мечта, которая воплотилась в жизнь, хотя она даже и не думала, что это возможно.

"То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором. И с нашей встречей. Не могу ответить на этот вопрос по-другому, потому что это правда, хотя я и не люблю об этом говорить. А что не случилось… Прочерк, нет такого. И правильно, что чего-то не случилось", – заявила Паулина Андреева.