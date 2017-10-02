Свадебные фото Марии Куликовой

Поклонники не перестают обсуждать личную жизнь актрисы Марии Куликовой. Знаменитость дает для этого массу поводов, делясь новостями в своем микроблоге.

Совсем недавно общественность обсуждала снимок Куликовой, на котором она запечатлена с неким мужчиной на отдыхе в Греции. Все гадали: кто же этот незнакомец? И вот популярная актриса вновь удивила подписчиков, выложив свадебные фотографии!

На снимках Мария предстала с актером Романом Полянским. Актеры выглядят счастливыми, в их глазах читаются любовь и нежность. Мария держит букет невесты. Она одета в элегантное голубое платье, а ее партнер – в темно-серый костюм.

Однако в подписи к снимкам звезда сообщила, что свадьба – не настоящая. "Киношный РОМАневич..!" – поделилась актриса. При этом Куликова не сообщила, какой именно фильм снимается. Несмотря на то, что свадьба "поддельная", поклонники посчитали, что актеры прекрасно смотрятся вместе.

Публикация от Мария Куликова (@m.kulikova77) Окт 2 2017 в 1:46 PDT

"Какая милота и нежность", "Свадьба как настоящая!", "Ну раз свадьба, тогда... Горько!", "Как в "Самая обаятельная и привлекательная", – некоторые все выходят замуж и выходят", "Хоть целовашками киношными грейтесь", "Эх, хорошие какие! Красивый тандем, думаю, смотреть их игру вместе будет интересно", - прокомментировали фото подписчики.

Напомним, в 2015 году Мария Куликова развелась со своим мужем актером Денисом Матросовым. Артист отмечал, что якобы в браке ему не хватало заботы и внимания: совместная жизнь превратилась в бесконечное зарабатывание денег на стройку, из отношений ушла романтика. Когда супруги справили новоселье и, казалось бы, смогли спокойно вздохнуть, последовал развод. Однако Матросов и Куликова сумели остаться друзьями.