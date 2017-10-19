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Шоу-бизнес

Штурм оставила Осина "без штанов"

Наталья Штурм и Евгений Осин. Фото: dni.ru
Эпатажная звезда Наталья Штурм вновь замешана в скандале. На этот раз она утверждает, что права на песню недавно хайпанувшего на своем алкоголизме певца Евгения Осина отныне принадлежат ей.
прочитано 605 раз

Некогда известная певица Наталья Штурм продолжает топить своего бывшего товарища и коллегу по цеху Евгения Осина. На этот раз неугомонная артистка решила "украсть" репертуар исполнителя. Знаменитая песня Осина о юношеской любви "Таня + Володя" пошла в ход первой.

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Когда на презентации клипа Анны Калашниковой Штурм вышла на сцену в ярко-розовом платье, кожаной жилетке и таких же подвязках, публика притихла в ожидании провокации. И дождалась: Наталья запела хит звезды 90-х Евгения Осина, который только на днях обвинял певицу в том, что она пробралась обманом в его дом. Мол, Штурм опоила его ядами, разбросала бутылки и, прихватив с собой видео с запечатленными на нем неадекватным музыкантом и чудовищной обстановкой его холостяцкого жилища, помчалась на Первый канал.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm)

В середине выступления Штурм распахнула жилет и продемонстрировала грудь, где красовались два блестящих креста из изоленты. Все это больше напоминало танцы на былой славе Евгения Осина, чем на простое клубное выступление. Исполнив композицию, певица саркастическим тоном решила прокомментировать выбор песни: "Да. Я действительно исполняю хит "Таня + Володя". Его подарил мне автор трека Олег Челышев. Евгений не писал этой песни. Мы уже подписали все необходимые документы. Сделали новую аранжировку совместно с рэпером Юрием Чаловским и теперь будем зарабатывать деньги, пока Осин бухает. Спасибо тебе, Женя, большое за предоставленную возможность. Продолжай в том же духе. А нас ждут концерты". Фактически Штурм своим заявлением оставила коллегу "без штанов", ведь теперь он вряд ли сможет исполнять на концертах этот хит.

Музыкант Евгений Осин около месяца лечился в Таиланде от многолетней алкогольной зависимости. В реабилитационный центр певца отправил телеведущий Андрей Малахов.

Автор: Ольга Дордус19 октября 2017, 18:23
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Голая Штурм доводит до тошноты

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