Певица Штурм: Осин вернулся – и сразу в магазин

Певица Наталья Штурм объявила о возвращении Евгения Осина из реабилитационной клиники в Таиланде, в которой тот проходил лечение от пристрастия к алкоголю. Артистка сфотографировала мужчину, похожего на певца, в магазине с бутылкой пива в руках.

Наталья Штурм опубликовала фотографию с, предположительно, Евгением Осиным на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке запечатлен с опущенной головой мужчина с тележкой, наполненной продуктами. При этом человек остановился у стеллажей с надписью "Пиво". Наталья запечатлела мужчину в тот момент, когда он держал в руках бутылку, читая этикетку.

"Глазам не верю... неужели наша звезда вернулась??? И сразу в Пятерочку любимую, поправлять здоровье... Эх, Женя Осин... А я ведь говорила, что именно так все и закончиться..." – написала Штурм и среди хэштегов указала имя телеведущего Андрея Малахова, который был одним из организаторов поездки Осина в Таиланд на реабилитацию.

В комментариях певица призналась, что она в шоке от увиденного. "Сколько сил и средств было потрачено! Прилетел и сразу в пивной отдел... столько усилий и все напрасно😪", – высказалась артистка. Интересно, что подписчики неоднозначно отнеслись к публикации. Пока одни мрачно утверждали, будто ожидали такого исхода, другие накинулись на саму Наталью.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Окт 10 2017 в 1:47 PDT

"Как минимум, неэтично, выставлять напоказ и обливать грязью человека, который и ответить то вам не может! Что вы пиаритесь за его счет? Жалко друга, спасайте молча, по-тихому! Звезды, блин, нет слов!", "Зачем выставлять это фото? Как не стыдно? Не ожидала от вас такого....", "Как низко, сфоткать втихаря и выставить, а если бы вас не в "позе" сфотографировали и так же поступили?", "По факту. Называться другом, 30 лет видеть все это, попытаться неудачно помочь за один день, а потом хаять "друга" и выставлять такие фото! позорище!" – возмутились подписчики.