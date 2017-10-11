Евгений Осин оправдался за бутылку пива в руках

Евгений Осин вернулся из реабилитационной клиники, где проходил лечение от алкоголизма. Певица Наталья Штурм сфотографировала артиста в магазине, где он держал в руках бутылку пива, однако сам певец утверждает, что избавился от зависимости.

Евгений Осин снова в Москве. Певец несколько недель прожил в Таиланде, где его лечили от алкоголизма. Однако некогда популярный исполнитель дал понять, что жизнь у него в райском месте была не сахар. Осин заявил, что подвергался психологическим пыткам. "Нет там лечения, вы поймите! Там нет докторов, там нет лекарств, там нет капельниц. Там просто лечение мозгов", – заявил исполнитель.

Как поведал певец, в клинике у него забрали телефон и даже банковские карты. Тем не менее, отметил Осин, "лечение мозгов" помогло и алкоголя ему теперь совсем не хочется. А еще артист рассказал, что вернулся из Таиланда со сломанной рукой. Якобы в одном из торговых центров он упал с лестницы. Певец отметил, что только чудом не расшиб голову.

Зашла речь и об опубликованной Натальей Штурм фотографии, на которой Евгений Осин запечатлен с бутылкой пива в руках. "Я рассматривал бутылки, но не покупал, а просто посмотрел. Я продукты купил", – цитирует Евгения Осина телеканал "Звезда".

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Окт 10 2017 в 1:47 PDT

Напомним, Наталья Штурм опубликовала фотографию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке запечатлен с опущенной головой мужчина с тележкой, наполненной продуктами. При этом человек остановился у стеллажей с надписью "Пиво". Наталья запечатлела мужчину в тот момент, когда он держал в руках бутылку, читая этикетку.

"Глазам не верю... неужели наша звезда вернулась??? И сразу в Пятерочку любимую, поправлять здоровье... Эх, Женя Осин... А я ведь говорила, что именно так все и закончиться..." – написала Штурм и среди хэштегов указала имя телеведущего Андрея Малахова, который был одним из организаторов поездки Осина в Таиланд на реабилитацию

