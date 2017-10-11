Евгений Осин оправдался за бутылку пива в руках

Эксклюзив Особое мнение Интервью Муж Шурыгиной душил ее мучителя У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Самбурская добила Бузову флейтой
партнеры
Среда 11 октября
Лента новостей
16:54
Госдума взяла на контроль долги регионов
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Игорь Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
16:09
При взрыве в Турции погибли люди
16:02
Помор с детьми три года грабил магазины и отделения почты
15:31
В Антарктиде обнаружили таинственную дыру
15:26
Каталонцы сыграли похоронный марш ЕС
14:58
Мигрень разрушает российские семьи
14:42
Найден простой способ улучшить работу мозга
14:29
Названа причина сбоя на оранжевой ветке московского метро
14:28
Госдума занялась вопросом качества питания детей
14:26
Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
14:06
В Москве прошла ежегодная премия "Лучшее для жизни"
14:06
В России найден способ предсказать развитие рака
14:05
В России автомобилисты научились обманывать страховщиков
13:54
Сергей Захаров даст единственный концерт в Кремлевском дворце
13:24
Почему раздражают собственные дети
13:23
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
13:11
Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка
13:08
Известная актриса задержана в Москве
12:52
Что чаще всего говорят люди во сне
12:42
У магазина на юге Москвы заживо сожгли мужчину
12:25
Пенсионеры устроили драку из-за места в московском автобусе
12:20
Госдума произвела важные кадровые перестановки
12:10
Футболист Сергей Пригода найден мертвым
12:07
Госдума усилила защиту пешеходов
12:05
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
11:45
В Москве Bentley протаранил опору моста
11:23
Почему люди доживают до старости
11:19
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
11:17
Россиян предупредили об опасности поездок в США
11:14
Певица Штурм: Осин вернулся – и сразу в магазин
11:13
Меркель подурачилась с Макроном
11:06
"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра
11:05
Парад ударных инструментов украсят звезды мировой величины
10:53
Хворостовского "похоронил" злой человек
10:33
Ученые объяснили стремление к беспорядочному сексу
10:31
Собутыльники насмерть забили москвича
10:17
Сильнейшие перегрузки приковали Вдовиченкова к постели
10:07
Фуркад пристыдил Губерниева
09:39
Любителей порно заразили опасным вирусом
09:25
Пугачева утерла нос Киркорову
09:14
В центре Москвы из банковской ячейки украли миллион долларов
09:07
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
08:33
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым
08:32
Народ утешает взорвавшуюся от ужасной новости жену Хворостовского
08:29
Родившая в 11 лет россиянка бросила мужа ради любовника
08:04
На западе Москвы преступники на эвакуаторе угнали BMW
04:47
У жены Хворостовского сдали нервы после новости о смерти певца
21:59
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
21:56
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
21:48
Лолита рассказала о сокровенном
21:45
Джоли сообщила о сексуальных домогательствах
21:28
Пассажиры обезвредили дебошира на рейсе Москва – Нью-Йорк
21:09
Друг раскрыл неизвестное о Чумаке
21:07
Самый популярный мессенджер в мире оказался опасным
21:07
Каталония пошла на отчаянный шаг
21:05
Муж избивал и использовал Максакову
20:43
Додон пообещал встать грудью за Россию
20:40
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
20:34
Василий Ливанов лишился сына
20:25
На двери многоэтажки в Москве нашли гранату
20:12
Раскрыта правда о последних гастролях Аллана Чумака
19:53
США готовы начать войну с Россией
19:47
Путин увидел новую угрозу для россиян
19:45
Под Москвой электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка
19:21
Хакеры украли сценарий третьей мировой
19:19
В Красноярском крае похитили бетонный мост (видео)
19:08
Почему Эрдоган уснул на встрече с Порошенко
19:06
Раскрыт новый способ обмана россиян
18:54
Грудь исковеркала жизнь Грановской
18:24
Мужчины оказались эгоистичнее женщин
18:20
Порошенко превращает Украину в страну рабов
18:20
Автомобиль с россиянами разбился в Тунисе
18:10
Кто будет вести программу "Жди меня"
17:58
Бюджет Москвы будет социально ориентированным
17:58
Под Москвой погиб 15-летний зацепер
17:54
Девушка случайно проткнула себе мозг розой
17:46
"Личного врага Путина" прокатили на выборах в ПАСЕ
17:34
Максакова объяснила наплевательское отношение к старшим детям
17:33
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Орехово-Зуевском районе
17:33
Что погубило российских летчиков в Сирии
17:26
Ученые узнали причину молчания инопланетян
17:24
"Заряженные банки" Чумака доводили россиян до бешенства
17:01
С королевским приветом
16:58
Киев яростно атаковал торгующего Крымом Земана
16:54
Госдума займется финансами регионов
16:49
Людоеды Дима и Наташа консервировали кошек и собак
16:38
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
16:31
В Москве появятся умные урны
16:18
Звезды "Дома-2" устроили омерзительный скандал
16:07
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
16:05
Спецпредставители Госдумы появятся в межпарламентских организациях
16:01
Чета Клинтон на грани распада
16:01
Врач выявил тяжелое заболевание головного мозга у Осина
16:00
Изменившаяся Ксения Собчак: Без слез не обошлось
15:46
В Москве объявлен желтый уровень опасности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
Басков объявил об уходе со сцены
Шоу-бизнес

Евгений Осин оправдался за бутылку пива в руках

Евгений Осин. Кадр youtube.com
Евгений Осин вернулся из реабилитационной клиники, где проходил лечение от алкоголизма. Певица Наталья Штурм сфотографировала артиста в магазине, где он держал в руках бутылку пива, однако сам певец утверждает, что избавился от зависимости.
прочитано 68 раз

Евгений Осин снова в Москве. Певец несколько недель прожил в Таиланде, где его лечили от алкоголизма. Однако некогда популярный исполнитель дал понять, что жизнь у него в райском месте была не сахар. Осин заявил, что подвергался психологическим пыткам. "Нет там лечения, вы поймите! Там нет докторов, там нет лекарств, там нет капельниц. Там просто лечение мозгов", – заявил исполнитель.

ПО ТЕМЕ

Врач выявил тяжелое заболевание головного мозга у Осина

Осин сказочно похорошел рядом с Борисовой

 Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант

Как поведал певец, в клинике у него забрали телефон и даже банковские карты. Тем не менее, отметил Осин, "лечение мозгов" помогло и алкоголя ему теперь совсем не хочется. А еще артист рассказал, что вернулся из Таиланда со сломанной рукой. Якобы в одном из торговых центров он упал с лестницы. Певец отметил, что только чудом не расшиб голову.

Зашла речь и об опубликованной Натальей Штурм фотографии, на которой Евгений Осин запечатлен с бутылкой пива в руках. "Я рассматривал бутылки, но не покупал, а просто посмотрел. Я продукты купил", – цитирует Евгения Осина телеканал "Звезда".

Напомним, Наталья Штурм опубликовала фотографию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке запечатлен с опущенной головой мужчина с тележкой, наполненной продуктами. При этом человек остановился у стеллажей с надписью "Пиво". Наталья запечатлела мужчину в тот момент, когда он держал в руках бутылку, читая этикетку.

"Глазам не верю... неужели наша звезда вернулась??? И сразу в Пятерочку любимую, поправлять здоровье... Эх, Женя Осин... А я ведь говорила, что именно так все и закончиться..." – написала Штурм и среди хэштегов указала имя телеведущего Андрея Малахова, который был одним из организаторов поездки Осина в Таиланд на реабилитацию 

Автор: Наталья Аряева11 октября 2017, 16:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

567

комментарии

Политика

Теряющий власть Трамп начнет ядерную войну
Эрдоган собрался купить Украину по дешевке
Глава МИД Венгрии плюнул в лицо украинскому министру
Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым

Шоу-бизнес

Евгений Осин оправдался за бутылку пива в руках
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал

Проишествия

Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)
Что погубило российских летчиков в Сирии
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве

Lifestyle

Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
Шоу-бизнес

Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!

Муж дважды изнасилованной звезды телеэфира попытался удушить провокатора
Шоу-бизнес

Певица Штурм: Осин вернулся – и сразу в магазин

Артистка сняла мужчину, держащего в руках бутылку пива
Шоу-бизнес

На "Битве экстрасенсов" разразился новый скандал

Марат Башаров вывел мошенников на чистую воду
Шоу-бизнес

Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы

Пользователи соцсетей пишут девушке гадости

Гороскоп

Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире

Фоторепортажи

Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
Самые сексуальные фото королевы Instagram
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар

Спорт

Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа

Регионы

Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
Красноярску грозит нашествие иностранных путан
Людоеды Дима и Наташа консервировали кошек и собак
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru