Алкоголик Осин назвал завязавшую Борисову конченным человеком

Эксклюзив Особое мнение Интервью Несчастной Кравец выкололи глаза Первый канал открестился от умершего мужа Распутиной

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Самбурская добила Бузову флейтой
партнеры
Пятница 13 октября
Лента новостей
21:46
Новый вирус-вымогатель угрожает владельцам смартфонов
21:39
В Петербурге выжил сбитый электричкой мужчина
21:06
Ученые нашли край Млечного пути
21:00
Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы
20:57
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 10
20:47
Голая москвичка с зонтом прошлась под дождем (видео)
20:34
Оргазм делает женщин умнее и выносливее
20:29
Любовница полковника Захарченко осталась без квартиры
20:05
Молодоженов жестоко наказали за оральный секс
19:34
Сбитого под Пермью лося заподозрили в пьянстве
19:31
Неверов представил генсовету "ЕР" нового секретаря
19:17
В Стамбуле расстреляли школьников
19:17
Голая актриса сорвалась со скалы во время фотосессии
19:00
США перебрасывают морпехов в Норвегию
18:37
За нелепую смерть голой россиянки заплатят 3,4 миллиона
18:18
Тяга к знаниям продлевает жизнь
18:16
Дворкович после операции пришел к Путину
18:02
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина
17:45
Друзья мужчинам важнее любимых женщин
17:40
США угрожают России глобальным ударом
17:35
Рейс 666 вылетел в "ад" 13-го числа
17:07
В Антарктиде массово гибнут птенцы пингвинов
16:58
Названа точная причина смерти Доку Умарова
16:43
Неподалеку от Земли нашли пожирателя планет
16:34
Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
16:31
Житель Мурманска заплатил 129 тысяч за любимый диван собаки
16:20
Строители станции ЦСКА ответили злопыхателям
16:11
Москвичка угнала машину неторопливого таксиста
16:06
Самые бесполезные средства для ресниц
16:03
Санкции США оказались бессмысленными
15:53
На Алтае маленький ребенок выпал из маршрутки
15:48
Деньги с карт россиян начали воровать по-новому
15:44
Москва начинает планировку кварталов под реновацию
15:42
При обрушении на резервуаре "Транснефти" пострадали люди
15:28
Путин готовит очень важное заявление
15:19
Выпуск новых денег в России обернулся скандалом
15:08
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
14:53
Москвичей предупредили об опасной погоде
14:40
За час на девушку-подростка напали три насильника
14:39
Почему дачники переплачивают за электроэнергию
14:36
Киев раскрыл "разрушительный" эффект от Крымского моста
14:21
От сына голой россиянки скрывают ее смерть в Доминикане
14:11
Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье
14:11
Рыдающая Ирина Алферова упала со стула
14:10
Жертвы насилия из "Дома-2"
14:04
В Москве охранника ТЦ обстреляли за поимку воровки
13:32
Красавице Меланье припомнили унижения в браке
13:18
Запад опорочил любовь Путина к животным
13:13
Лишившегося из-за рака мужского органа Шуру кладут в больницу
12:55
Лжеэкстрасенс выманил у 85-летней москвички украшения на 160 тысяч
12:46
Названа причина сотен тысяч смертей в Европе
12:35
Чем запомнился первый год Госдумы седьмого созыва
12:26
Дочь Юдашкина прячет живот
12:18
Совет на выходные
12:15
Европейцы подложили свинью Порошенко
12:04
Ревнивая женщина закидала мужа-изменщика фекалиями
12:00
Житель Подмосковья убил жену во время ссоры
11:55
В семье Распутиной разгорается скандал из-за наследства
11:52
Почему российские добровольцы едут в Сирию
11:28
Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии
11:24
Мозг обратился в силиконовую грудь: Доминикану возмутила смерть голой россиянки
11:09
Собчак оправдала извращенцев всех мастей из "Дома-2"
11:06
Главные события Москвы с 13 по 19 октября
10:58
Кто убивает людей в Битцевском парке
10:53
Подольская напилась с горя из-за Преснякова
10:40
68-летняя Пугачева заявилась к Юдашкину в мини-шортах и косухе
10:34
Выпивавшие в подвале мужчины сломали нос полицейскому
10:09
На парковке у "Авиапарка" обстреляли мужчину
09:58
Обновление Windows приводит к "экрану смерти"
09:57
Жена об Андрее Аршавине: Он мне мешал
09:52
Под Москвой сгорел крупный торговый центр
09:20
У безработного москвича украли рюкзак с $200 тысячами
09:14
Ведущий шоу "Время покажет" набросился на американца в эфире
09:03
Сексуальная медсестричка показала свои прелести
08:46
Овдовевшая Максакова рассказала о романе
08:41
США обвинили Россию в сговоре с покемонами
08:37
Американцы арестовали россиянку за похищение собственного ребенка
08:11
Браку Шурыгиной осталось всего два месяца
22:01
Известного адвоката застрелили в центре Афин
21:57
Место крушения истребителя в Испании сняли на видео
21:50
Брак Аршавина разбил двойной кризис
21:35
Семья отказывается от тела погибшей в Доминикане россиянки
21:24
Как умирал бывший муж Распутиной
21:09
Утерянный бюст Наполеона скрывала мэрия города в США
20:59
Виторган дал жесткий отпор обматерившему Собчак миллионеру
20:51
В Москве легковушка насмерть сбила дорожного рабочего
20:42
Госдума поможет сбалансировать бюджеты регионов
20:41
Жена ушла от Аршавина из-за измены
20:30
Госдума проследит за расходами на социалку
20:22
Румыния приготовилась жестко наказать Украину
20:21
Санкт-Петербург превратится в парламентскую столицу мира
20:03
Андрея Аршавина бросила жена
20:00
Украина подбила Турцию на новую гадость России
19:48
Дима Билан назвал причину хронической бессонницы
19:32
В деле расчлененной датской журналистки появилась жуткая находка
19:25
Пожар на заводе в Москве попал на видео
19:16
Мачо из "Дома-2" рассекретил сына
18:51
Женщина избила пенсионерку за замечание (видео)
18:40
Распутина отказалась хоронить умершего от жадности мужа
18:34
Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семья отказывается от тела погибшей в Доминикане россиянки
Дианы Шурыгиной больше нет
68-летняя Пугачева заявилась к Юдашкину в мини-шортах и косухе
Браку Шурыгиной осталось всего два месяца
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Шоу-бизнес

Алкоголик Осин назвал завязавшую Борисову конченным человеком

Евгений Осин. Кадр youtube.com
Вернувшийся в Россию после реабилитации в Таиланде певец обрушился с на тех, кто отправил его лечиться от алкоголизма. В частности, досталось от артиста телеведущей Дане Борисовой.
прочитано 1885 раз

Исполнитель заявил, что со здоровьем у него все в порядке, и чувствует он себя отлично. При этом он добавил, что никто его не спасал.

ПО ТЕМЕ

Борисова добила алкоголика Осина

Осин подвергался пыткам

Осин сказочно похорошел рядом с Борисовой

 Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант

"Малахов помогал в кавычках. Он помог сослать меня в эту резервацию, где людей унижают всяческим образом", – заявил Осин о телеведущем, отправившем его на реабилитацию. Евгений отметил, что находился в Таиланде в реабилитационном центре, где "нет врачей, капельниц и лекарств".

"Там есть так называемые психологи, где лечат в кавычках. Там не лечат, там содержат людей под надзором", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда". В отношении завязавшей с наркотиками Даны Борисовой, которая помогала Осину в борьбе с зеленым змеем, он ответил весьма грубо (телеведущая лечилась в том же реабилитационном центре – прим. ред.).

"Да это конченный человек! У нее психика разрушена, она уже не вернется к нормальной жизни. И вообще, кто ее знает, она никому не нужна? Ее все кинули и заточили в этом месте", – заявил Евгений. Дана без ответа не осталась.

"Я хотела бы обратиться к певцу и к моему большому другу Евгению Осину. Ты покинул программу и пустился в самостоятельное плавание. Судя по информации, которая доходит из Москвы, ты ходишь по телешоу и рассказываешь всякие неприятные вещи про тех людей, которые стали твоими спасителями, благодетелями, которые помогли тебе стать трезвым и уверенным, какой как ты сейчас", – говорит Борисова. Знаменитость пожелала Осину не сорваться и быть более благодарным к окружающим.

Певица Наталья Штурм, которой тоже досталось от исполнителя, до сих пор находится в шоке от того, что у Осина хватает наглости заявлять, что она его отравила. "Пусть доказывает, что его отравили или отвечает за клевету. Или извинится перед всеми в прямом эфире", - говорит артистка. Кроме того, Штурм добавила, что песни, который исполнял Евгений, отданы ей их автором. "И пусть это будет наш ответ ему. Мне сказали люди по секрету, что он ни одну песню сам не написал", – резюмировала Наталья.

Автор: Людмила Фоканова13 октября 2017, 21:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

567

комментарии

Политика

Путин готовит очень важное заявление
Санкции США оказались бессмысленными
США обвинили Россию в сговоре с покемонами
Запад опорочил любовь Путина к животным

Шоу-бизнес

Алкоголик Осин назвал завязавшую Борисову конченным человеком
Электрик-стриптизер уронил Сябитову на "Давай поженимся"
Ковальчук поздравляют с рождением ребенка
Известный миллионер рассказал о разводе Влада Сташевского

Проишествия

В Антарктиде массово гибнут птенцы пингвинов
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина
Москвичка угнала машину неторопливого таксиста
За час на девушку-подростка напали три насильника

Lifestyle

Что спасает больного раком Успенского
Москвичей учат языку музыки
Книги помогают генерировать новые идеи
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Шоу-бизнес

Аршавину подменили жену

Девушка открестилась от противоречивых комментариев в своем Instagram
Lifestyle

Голая актриса сорвалась со скалы во время фотосессии

Девушка не устояла под ударами волн
Шоу-бизнес

Электрик-стриптизер уронил Сябитову на "Давай поженимся"

Телесваха выполнила опасный трюк
Шоу-бизнес

Алкоголик Осин назвал завязавшую Борисову конченным человеком

Артист отплатил своим спасителям черной неблагодарностью

Гороскоп

Аршавин снова женится
Совет на выходные
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
Литвиновой отказали в свадьбе

Фоторепортажи

Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы
Жертвы насилия из "Дома-2"
Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье
Сексуальная медсестричка показала свои прелести

Спорт

Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным

Регионы

Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии
Женщина избила пенсионерку за замечание (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru