Алкоголик Осин назвал завязавшую Борисову конченным человеком

Вернувшийся в Россию после реабилитации в Таиланде певец обрушился с на тех, кто отправил его лечиться от алкоголизма. В частности, досталось от артиста телеведущей Дане Борисовой.

Исполнитель заявил, что со здоровьем у него все в порядке, и чувствует он себя отлично. При этом он добавил, что никто его не спасал.

"Малахов помогал в кавычках. Он помог сослать меня в эту резервацию, где людей унижают всяческим образом", – заявил Осин о телеведущем, отправившем его на реабилитацию. Евгений отметил, что находился в Таиланде в реабилитационном центре, где "нет врачей, капельниц и лекарств".

"Там есть так называемые психологи, где лечат в кавычках. Там не лечат, там содержат людей под надзором", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда". В отношении завязавшей с наркотиками Даны Борисовой, которая помогала Осину в борьбе с зеленым змеем, он ответил весьма грубо (телеведущая лечилась в том же реабилитационном центре – прим. ред.).

"Да это конченный человек! У нее психика разрушена, она уже не вернется к нормальной жизни. И вообще, кто ее знает, она никому не нужна? Ее все кинули и заточили в этом месте", – заявил Евгений. Дана без ответа не осталась.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Авг 19 2017 в 5:00 PDT

"Я хотела бы обратиться к певцу и к моему большому другу Евгению Осину. Ты покинул программу и пустился в самостоятельное плавание. Судя по информации, которая доходит из Москвы, ты ходишь по телешоу и рассказываешь всякие неприятные вещи про тех людей, которые стали твоими спасителями, благодетелями, которые помогли тебе стать трезвым и уверенным, какой как ты сейчас", – говорит Борисова. Знаменитость пожелала Осину не сорваться и быть более благодарным к окружающим.

Певица Наталья Штурм, которой тоже досталось от исполнителя, до сих пор находится в шоке от того, что у Осина хватает наглости заявлять, что она его отравила. "Пусть доказывает, что его отравили или отвечает за клевету. Или извинится перед всеми в прямом эфире", - говорит артистка. Кроме того, Штурм добавила, что песни, который исполнял Евгений, отданы ей их автором. "И пусть это будет наш ответ ему. Мне сказали люди по секрету, что он ни одну песню сам не написал", – резюмировала Наталья.