Певица Наталья Штурм пришла на "Дом-2"

Некогда популярная исполнительница Наталья Штурм всячески пытается напомнить о себе. Певица не только регулярно снимается в различных ток-шоу, но и пришла на скандально известный телепроект "Дом-2".

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Штурм опубликовала несколько фото и видео со съемочной площадки "Дома-2". Однако что конкретно делала на телестройке, певица предпочла не уточнять. "Много новостей, сразу все не расскажу это #секрет", – кокетливо сообщила Штурм.

Судя по опубликованным кадрам, Наталья осталась довольна от пребывания на периметре. "Итак, вершина карьеры – я на съемках Дома-2😳👏🔥А кто будет эмоционировать по этому поводу – того я за космы оттаскаю, громко накричу и разборки устрою на лобном месте😂 А если серьезно то эту программу ежедневно смотрят 15 миллионов, так что 🤐", – заключила певица.

Однако ее многочисленные поклонники явно не в восторге от того, что Наталья приняла участие в съемках скандально известного реалити-шоу. "Это не вершина карьеры а полнейший закат, появление на этом убором шоу это позорище, ну а вам женщине в возрасте вообще не солидно", "Дом2 еще существует 🙄? Это же сплошной дурдом...", "Ужаааааас! Это шоу ещё кого то интересует? Сборище тунеядцев и моральных уродов", "Ну Натаху заШтормило!!!!!😂😂😂👍" – высказали свое мнение подписчики.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Окт 17 2017 в 5:41 PDT

В последнее время Наталья Штурм с завидной регулярностью мелькает на телеэкранах. К примеру, недавно певица приняла участие в съемках шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", посвященного певице Маше Распутиной. А до этого Штурм объявила на всю страну о сенсационном возвращении Евгения Осина из Таиланда, где он проходил лечение от алкоголизма.

Напомним, Наталья опубликовала фотографию в Instagram, на которой запечатлен с опущенной головой мужчина с тележкой, наполненной продуктами. При этом человек остановился у стеллажей с надписью "Пиво". Наталья запечатлела мужчину в тот момент, когда он держал в руках бутылку, читая этикетку. "Глазам не верю... неужели наша звезда вернулась??? И сразу в Пятерочку любимую, поправлять здоровье... Эх, Женя Осин... А я ведь говорила, что именно так все и закончиться..." – написала Штурм. Интересно, что Осин подтвердил, что это на фото действительно запечатлен он, однако уверил, что просто рассматривал бутылку.