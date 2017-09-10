На переставшую сниматься голой Штурм набросились с упреками

С наступлением осени число фотографий, на которых певица Наталья Штурм запечатлена полуголой или полностью обнаженной, резко уменьшилось. Однако и тут подписчики, которые до этого корили звезду 90-х за излишнюю раскованность, нашли к чему придраться.

Наталья Штурм поделилась с подписчиками впечатлением от совместного похода с сыном в кинотеатр. "Подскажите, сколько лет мой сын еще будет водить меня на фильмы ужасов?)) Вообще-то я люблю комедии и триллеры, но или я тихо говорю или меня не слышат😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она на своей странице в Instagram.

Зная пристрастие певицы к откровенным фотографиям, некоторые подписчики могли ожидать, что свое сообщение она сопроводит фотографией, на которой прикрывает грудь билетиками в кино. Однако вышло совсем не так. Наталья Штурм поделилась милыми фото с сыном в домашней обстановке, снимком из кинотеатра и несколькими кадрами из самого фильма.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Сен 9 2017 в 1:07 PDT

Но и тут критики нашлись к чему придраться. "Наталья ! Как бы Вы не кичились фигурой и грудью 😎но за лицом тоже надо ухаживать ☝️💯 у вас такой маленький сын , а вы как бабушка 👵🏼. Недостатки Фигуры можно скрыть под одеждой , стареющее лицо не скроешь 👍🤔😬", – заметил один комментатор.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Июн 30 2017 в 5:46 PDT

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Натальи Штурм. "У каждого свой взгляд...Но БАБУШКА это перебор.....Наталья отлично выглядит на свои годы", – отбил атаку другой подписчик, заметив, что певица выглядит как раз на свои годы. "Наталья,не обращайте внимания на такие комменты....Вы прекрасно выглядите.....кому надо,пусть перекраивают свое лицо...Оставайтесь такой,какая есть...👍👍👍🌹🌹🌹", – добавил он.