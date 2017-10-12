Борисова добила алкоголика Осина

Певец не выдержал напора блондинки. И сбежал из клиники.

Всего месяц в реабилитационном центре Таиланда провел певец Евгений Осин. На большее его просто не хватило.

"Он настоял на том, чтобы продолжить лечение дома", – пояснил председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников. – У него закончилась виза, он воспользовался этой и при первой же возможности вернулся домой. За время работы со специалистами центра он лишь частично признал свою проблему. Конечно, из-за этого у него были капризы, ведь он поехал не по своему желанию".

Во многом алкоголика Осина добила излишняя опека Даны Борисовой, которая лечилась от наркомании в том же центре. "Дана гиперактивна. Осин даже устал от нее – он получил много внимания, – продолжает Лушников. – Теперь же, конечно, она никак не может его поддержать, кроме соцсетей. Женя не очень общительный, у него есть сестра и некоторые люди, которые смогли стать для него близкими".

По мнению эксперта, трудность в избавлении Евгения от объятий зеленого змия – в том, что сам певец не признает зависимость. "Пять дней в Москве он проходил интенсивную терапию. При помощи сестры чудом уговорили ехать в Таиланд. Евгений же говорил, что якобы журналисты проникли в квартиру и что-то подсыпали, хотя там никого не было", – цитирует Лушникова журнал StarHit.

Напомним, что сейчас в том же центре на Самуа проходит курс лечения певец Крис Кельми. Он тоже не считает себя запойным алкоголиком. "Вот сосуды на ногах – это проблема, которая меня тревожит, а все остальное – ерунда", – заверил музыкант корреспондента Dni.Ru.