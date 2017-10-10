Врач выявил тяжелое заболевание головного мозга у Осина

Главный врач Клиники Маршака Дмитрий Вашкин сделал официальное заявление о состоянии здоровья певца Евгения Осина. По его словам, страдающему от алкоголизма артисту необходима квалифицированная медицинская помощь.

Дмитрий Вашкин помог избавиться от алкогольной и наркотической зависимости многим людям. Поэтому ток-шоу "Прямой эфир", где показали певца Евгения Осина, который находится в реабилитационном центре в Таиланде, он смотрел с особым интересом.

"Мы пришли к выводу, что происходит выдача желаемого за действительное, – заявил врач Dni.Ru. - В сюжете говорится, что Евгений Осин лечится и у этого лечения есть результаты. На деле же оказывается, что певца просто закрыли в данном учреждении и не выпускают оттуда. Его изолировали от употребления алкоголя, но для достижения должного результата этого недостаточно. А результатом должно быть избавление Евгения от зависимости, стойкая ремиссия".





"Как видно из сюжета, у Евгения Осина замедлена речь, он медленно передвигается, нечетко и нелогично формулирует мысли. И это происходит через месяц после его нахождения в реабилитационном центре. Мы сделали вывод, что никакой медицинской помощи в этом учреждении больной не получает либо эта помощь минимальна, – возмутился специалист. – Очевидно, что Евгений не принимает препараты, которые влияют на его память, улучшение работы головного мозга, так называемые ноотропы. Также очевидно, он не принимает витамины и аминокислоты, способствующие улучшению памяти и восстановлению нейромедиаторного баланса в организме пациента. Этот баланс необходимо восстановить, чтобы у Евгения не возникала тяга к употреблению алкоголя".





"По состоянию больного очевидно, что у Евгения Осина очень тяжелое заболевание головного мозга, которое мы можем предварительно диагностировать как энцефалопатию. Эту болезнь необходимо лечить только медикаментами. И только потом нужно проводить с пациентом психотерапевтическую работу. Из такого состояния, в котором находится сейчас Евгений Осин, выйти у него самостоятельно не получится. Если его лишили возможности употреблять алкоголь – это обман прежде всего самого больного, поскольку в этом не заключается лечение зависимых. У человека, не получающего должного лечения, как правило, есть сильная тяга вновь употреблять алкоголь. Выйдя из этого реабилитационного центра, первое, что он сделает – употребит алкоголь. Так как он, возможно, не принимает никаких препаратов, которые могут снизить эту тягу", – подчеркнул врач.

"Евгению Осину необходимо лечение в клинике с соответствующей медицинской лицензией, – заявил наролог. – В течение месяца как минимум он должен принимать определенные медикаментозные препараты и находиться под наблюдением врачей. Причем именно врачей, а не психологов. Работать психологам с ним еще рано, к психологической работе над собой он еще не готов. Евгению на данный момент необходимо комплексное медицинское обследование, которое проведут врачи – наркологи, неврологи, психиатры, кардиологи. Это поможет диагностировать степень разрушения органов-мишеней – сердца, печени, поджелудочной железы, которые всегда страдают от употребления алкоголя".





"Печень Евгения наверняка находится в предциррозном состоянии. И если у пациента цирроз или предциррозное состояние, то ему нужна соответствующая диета, которую назначают в серьезном медицинском учреждении. В сюжете, который показали по ТВ, телезрители узнали, что по вторникам и четвергам в реабилитационном центре нет повара и что пациенты сами готовят себе еду. В сюжете Осин что-то жарит себе на сковороде. Отмечаем, что при его состоянии здоровья – а скорее всего, у него гастрит и панкреатит – бесконтрольно употреблять жареные продукты небезопасно. В одном из последующих сюжетов программы "Прямой эфир" мы увидели еще одного известного российского исполнителя и автора песен Криса Кельми. Его также уговорили отправиться в Таиланд в то же учреждение, что и Евгения Осина. Отмечаем, что физическое состояние и степень заболевания Криса Кельми являются еще более серьезными. Человек с трудом говорит и передвигается. Он также однозначно нуждается в квалифицированной и незамедлительной медицинской помощи", – считает нарколог.

Специалист уверен, что программы с участием Евгения Осина и Криса Кельми – это прямое оскорбление и унижение чести и достоинств талантливых людей, попавших в беду. "В настоящее время под влиянием болезни они явно неадекватно мыслят и рассуждают, и показывать это на телеэкранах миллионам телезрителей – это нарушение прав людей, которые беспомощны и не способны за себя постоять. Уже не говоря о том, что пациенты, проходящие лечение в наркологических клиниках и РЦ, имеют право на анонимность. И мы сомневаемся, что Осин и Кельми давали письменное разрешение о снятии анонимности, что является необходимым и юридически правильным аспектом их лечения", – подчеркнул Вашкин.