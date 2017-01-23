Нарусова о внуке: Все крики – только по делу

Мать Ксении Собчак рассказала о методах воспитания наследника. К счастью, Платон – мальчик не капризный.

Сенатор Людмила Нарусова все свободное время посвящает маленькому внуку. "Каждый месяц мы отмечаем день рождения внука, для нас это всегда большой праздник, – рассказала Людмила Борисовна. – На прошлой неделе (когда Платону исполнилось два месяца. – Прим. ред.) собрались всей семьей, посидели. Я в основном дарю Платоше игрушки, на два месяца купила ему развивающие слух, внимательность, зрение погремушки. Конечно, все ребенка балуют, задаривают. Мальчик у нас не капризный, достаточно спокойный, все крики – только по делу".

По словам счастливой бабушки, Ксения хорошо справляется с воспитанием первенца. "Она большая молодец, – заверила Нарусова.– Конечно, я даю ей много советов, но не учу, свое мнение не навязываю. Дочь читает огромное количество литературы о том, как развивать малыша, как за ним ухаживать. Сейчас много инновационных методик, больших умных книг. Я же с удовольствием во всем помогаю: гуляю с внуком, укачиваю его, пеленаю. Помимо меня есть еще няня – она приходит не каждый день, а по мере необходимости. Мы очень тщательно ее подбирали".

Напомним, что Ксения Собчак стала матерью 18 ноября 2016 года. Она родила в элитном подмосковном клиническом госпитале, а через два дня уехала в загородный особняк в охраняемом элитном поселке Горки-8. По данным журнала StarHit, телеведущая заканчивает ремонт в московской квартире на Са­довом кольце, где предусмотрена комната для Платона.