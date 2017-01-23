Собчак обругали за глупый вид переростка

Телеведущая сильно изменилась после родов. И стала похожа на кота Базилио.

Ксения Собчак любит себя на фото, поэтому почти каждый день публикует на своей странице в социальной сети снимки. "Как-то так", – лаконично подписала светская львица очередной кадр. Правда, не все поклонники оценили фотокарточку по достоинству.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 22 2017 в 2:28 PST

"Блин, ну почему после родов все равно что-то во внешности меняется. Сразу взрослая – и без морщин вроде, и свеженькая, но...", "Вечно полуоткрытый рот, как у Макаревича. Тоже заячья губа? Глупый вид дауна-переростка", "Будто человек с болезнью Дауна", – глумятся фанаты. Кто-то сравнил Собчак с котом Базилио, а кто-то – с Клаусом Майне из группы Scorpions: "И пройден путь от Бони до Базилио", "Scorpions приехали? Клаус, ты ли это?"

Стоит заметить, что Ксении не раз доставалось за внешность от поклонников и коллег. В 2007 году ныне покойный шоумен Роман Трахтенберг со сцены назвал ее лошадью. Все смеялись, но Собчак не обиделась: "Судя по реакции зала, на эту шутку про лошадь я должна, по идее, обидеться. Все стали смотреть на меня с таким сочувствием. Я не обижаюсь. Мне как раз это даже нравится. Конечно, я лошадь. Перед каждым эфиром проговариваю скороговорку "От топота копыт пыль по полю летит". И характер у меня лошадиный – я покладистая, но если мне что-то не понравится – могу так лягнуть!"

Надо отдать должное: Ксюша знает собственные слабые стороны. Недавно она передала свой диалог с режиссером Резо Гигинеишвили: "Собчак, почему ты все время в 3/4 к камере и с одинаковым наклоном головы?" – "Потому что я уже взрослая девочка и знаю свою рабочую сторону лица. Знаю, что мне идет, а что нет!"

