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Сериалы
"Иммунитет не выдержал": названа причина смерти звезды "Сватов"

"Иммунитет не выдержал": названа причина смерти звезды "Сватов"

О тяжелом недуге Русланы Псанки рассказал ее супруг.
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Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Псанка (настоящая фамилия – Псанко) ушла из жизни 19 июля 2022 года. Смерть звезды телесериала "Сваты" шокировал публику, ведь она была довольно молодой. Знаменитости не стало в возрасте 56 лет. Известно, что в последние годы жизни она страдала от тяжелого недуга. Причину смерти раскрыл ее супруг.

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Актриса скончалась в Германии, где с весны находилась на лечении. Было известно, что она страдала от тяжелого заболевания, однако конкретный диагноз никто не называл. По словам вдовца Игоря Исакова, врачи слишком поздно обнаружили заболевание у его супруги.

Мужчина подчеркнул в социальных сетях, что звезда сериалов страдала от рака. По его словам, у Русланы Псанки была выявлена агрессивная форма онкологического заболевания. Убитый горем муж звезды также отметил, что болезнь была запущена.

Игорь Исаков заявил, что его ушедшая жена героически боролась с раком. Мужчина выразил уверенность, что лично он не смог бы сделать и половины от этого. Однако справиться с тяжелым недугом все равно не удалось.

"К сожалению, иммунитет не выдержал", – подчеркнул вдовец Русланы Псанки.

По словам супруга, звезда "Сватов" до конца верила, что сможет одержать верх над онкологией. Примечательно, что еще полгода назад на проблемы актрисы обратили внимание ее друзья, когда Руслана Псанка потеряла сознание во время выступления.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2022, 12:21 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник
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