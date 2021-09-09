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"Сын живет со мной!": экс-жену звезды "Реальных пацанов" затравили после откровений актера

"Сын живет со мной!": экс-жену звезды "Реальных пацанов" затравили после откровений актера

Бывшая избранница знаменитости сделала заявление.
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Экс-жена звезды сериала "Реальные пацаны" Антона Богданова решила расставить все точки над i. Как оказалось, на Полину Тляшеву обрушилась лавина негатива после недавнего интервью актера. В нем Богданов рассказал, что проживает в загородном доме со своим сыном Демьяном и поделился некоторыми мыслями о воспитании наследника.

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 Антон Андреевич Богданов

Антон Андреевич Богданов актер

После публикации откровений звезды "Реальных пацанов" в инстаграм-аккаунте Полины началась настоящая травля. На страницу бывшей жены актера пришли комментаторы, которые накинулись на нее с проклятиями. Женщину обвинили в игнорировании собственного ребенка. Дескать, Полина бросила сына ради нового избранника. Экс-супруга Богданова сначала даже не поняла, почему в ее профиле появилась невиданная доселе активность.

В свежем посте в соцсети Полина заявила, что Демьян проживает с ней. "Сын живет со мной!" – написала она.

Сейчас, по словам женщины, ее наследник приболел, а на обед он кушал борщ. Всем сердобольным и дико переживающим за ее сына комментатором экс-жена Богданова напомнила, что ребенок уже умеет читать и сам может зайти в соцсети. Именно "неуместные высеры" пользователей Интернета, как намекнула она, травмируют Демьяна. Кроме того, Полина посоветовала злопыхателям вытащить из своих ртов "пару предметов", начать "членораздельно" изъясняться и думать.

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Публикация от byrzym (@byrzym)

Напомним, брак Антона Богданова распался в 2014 году. Супруга ушла от артиста к его коллеге – другой звезде "Реальных пацанов" Стасу Тляшеву. Сегодня Полина и Стас находятся в официальном браке. У пары подрастает общая дочь.

Полина сообщила также, что Демьяну на самом деле очень повезло. У мальчика огромная дружная семья. Женщина отметила, что с бывшим мужем поддерживает теплые отношения. Более того, она близко общается с родителями Антона, его сестрой. Вместе они часто собираются за одним столом.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 13:33 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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