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Шоу-бизнес
Будущий муж Федункив прервал молчание на фоне гей-скандала

Будущий муж Федункив прервал молчание на фоне гей-скандала

Будущий муж Марины Федункив решил высказаться.
прочитано 323 раза

Популярная комедийная актриса Марина Федункив вот-вот отправится под венец. 49-летняя российская знаменитость станет женой 37-летнего уроженца Италии Стефано Маджи. Роман с иностранцем звезда сериала "Реальные пацаны" тщательно скрывала и, наверное, правильно делала. Как только о свадьбе стало известно, в Сети появились грязные слухи о будущем муже Федункив.

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Светские сплетники шушукались, дескать, Стефано Маджи - бисексуал, кроме того, у него сомнительная репутация в бизнес-среде. В Сеть даже слили фото, на которых будущий муж Марины Федункив проводит время с другом. Многим интернет-пользователям показалось, что мужчины на снимках демонстрирую подозрительно нежные отношения.

Долгое время Федункив одна отбивалась от нападок, опровергая домыслы об избраннике. Наконец высказаться решил и сам Маджи.

В свежем интервью итальянец признался, что к обрушившейся на него публичности был не готов. Известность избранницы негативно сказалась на Стефано. Грязные слухи о себе и разгоревшийся гей-скандал жених актрисы назвал "издержками" и уверил, что на самом деле в его отношениях с Мариной царит идиллия.

Кроме того, Маджи признался в любви к будущей супруге. Марину он назвал потрясающей, эмоциональной, ранимой, творческой и активной. Федункив, как заметил итальянец, уважает и любит своих поклонников, а те отвечают ей взаимностью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 августа 2021, 16:21 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость821526
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Ну хочет Федункив в Европу! Кто как ...Цикало тоже с лесби брак купил-ради Америки,для детей.Как бы не прогадали...Времена меняются ...
1

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