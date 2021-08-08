Будущий муж Федункив прервал молчание на фоне гей-скандала

Будущий муж Марины Федункив решил высказаться.

Популярная комедийная актриса Марина Федункив вот-вот отправится под венец. 49-летняя российская знаменитость станет женой 37-летнего уроженца Италии Стефано Маджи. Роман с иностранцем звезда сериала "Реальные пацаны" тщательно скрывала и, наверное, правильно делала. Как только о свадьбе стало известно, в Сети появились грязные слухи о будущем муже Федункив.

Светские сплетники шушукались, дескать, Стефано Маджи - бисексуал, кроме того, у него сомнительная репутация в бизнес-среде. В Сеть даже слили фото, на которых будущий муж Марины Федункив проводит время с другом. Многим интернет-пользователям показалось, что мужчины на снимках демонстрирую подозрительно нежные отношения.

Долгое время Федункив одна отбивалась от нападок, опровергая домыслы об избраннике. Наконец высказаться решил и сам Маджи.

В свежем интервью итальянец признался, что к обрушившейся на него публичности был не готов. Известность избранницы негативно сказалась на Стефано. Грязные слухи о себе и разгоревшийся гей-скандал жених актрисы назвал "издержками" и уверил, что на самом деле в его отношениях с Мариной царит идиллия.

Кроме того, Маджи признался в любви к будущей супруге. Марину он назвал потрясающей, эмоциональной, ранимой, творческой и активной. Федункив, как заметил итальянец, уважает и любит своих поклонников, а те отвечают ей взаимностью.