Александр Петров из сериала "Метод" сообщил о появлении сына

Дочка, говорит Александр Петров, у него уже есть.

В конце января звезда сериалов "Метод" и "Полицейский с Рублевки" Александр Петров отметил 33-летие. На вечеринке в честь дня рождения от артиста не отходила его избранница и коллега по цеху Стася Милославская. Знаменитости вместе почти три года и, как говорят, уже задумались о бракосочетании.

Александр и Стася сожительствуют уже довольно продолжительное время. Артисты проживают в двухуровневых апартаментах в центре Москвы. Мебель для квартиры выбирала Милославская. Большой бирюзовый диван – особая любовь актрисы. Петров получает выволочку от возлюбленной, если оставляет крошки на этом предмете мебели. "Мне иногда даже страшно на него (диван– прим. ред.) садиться", – жалуется на Стасю звезда "Метода".

Петров и Милославская вместе заботятся о любимице – кошке Саманте. Влюбленные души не чают в пушистой красавице и называют ее своим ребенком. Между тем Александр не скрывает, что уже готов разделись со Стасей радость реального родительства. Общаясь с журналистами, артист сообщил о возможном появлении наследника.

"Дочка у нас уже есть – Саманта. Надеюсь, и с сыном не затянем", – заинтриговал артист "Метода".

О том, планируется ли свадьба, Александр Петров говорить отказывается. Артист не исключает, что отведет зазнобу под венец, но делать из этого события громкую историю он не будет. Вероятно, поклонники узнают о смене семейного статуса Петрова постфактум.