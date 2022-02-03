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Сериалы
Добронравова из "Цыпленка жареного" возмутил запрет на выпивку: способствует выздоровлению

Добронравова из "Цыпленка жареного" возмутил запрет на выпивку: способствует выздоровлению

Артист считает, что у взрослых людей нельзя отнимать свободу выбора.
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На Первом канале продолжается трансляция сериала "Цыпленок жареный". Лента рассказывает о жизни Петербурга начала 20-х годов прошлого века – времен НЭПа и запрета на продажу алкоголя.

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По словам актера Виктора Добронравова, "сухой закон" – полнейшая глупость. Актер считает, что у взрослых людей нельзя отнимать свободу выбора, они должны делать то, что хотят. Естественно, в рамках действующего законодательства.

Все хорошо в меру, отмечает Добронравов. Актер напомнил, что умереть можно и от лекарства, если употребить его в больших количествах. Тем временем яд в правильных дозах иногда, наоборот, способствует выздоровлению.

"Самый глупый из всех существующих законов — это "сухой закон", – возмущенно процитировал артист фразу из фильма, название которого не смог вспомнить.

Виктор Добронравов отметил также, что сегодня на российских экранах мало картин о временах НЭПа и антиалкогольной кампании. Между тем, 20-е годы богаты на события. Американские киноделы, по словам артиста, давно и успешно эксплуатируют тему "сухого закона".

В ленте "Цыпленок жареный" Виктор Добронравов перевоплотился в начальника местных чекистов. Актер считает, что ему достался персонаж с двойным дном, который влюблен во власть и одолеваем внутренними демонами.

"Он, вообще, страшный человек, – рассудил Виктор.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 17:40 Источник: Радио "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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