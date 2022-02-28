Ревенко из "Танцев со звездами" сообщила о проблемах с психикой

Актрисе Александре Ревенко потребовалась помощь специалиста.

Звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" Александра Ревенко призналась в свежем интервью, что на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции заработала проблемы с психикой. Актриса оказалась не готова к длительному нахождению в четырех стенах. У знаменитости появился навязчивый страх. Александра не могла отделаться от ощущения, что ей грозит опасность.

Ревенко пришлось обратиться к психотерапевту. Специалист помог звезде отечественного экрана прийти в норму. Несколько месяцев назад доктор сообщил Ревенко, что в терапии она больше не нуждается. Актриса и сама признает, что чувствует себя в разы лучше.

Сегодня Александра Ревенко снимает стресс походами в театр и кино. Кроме того, благотворно на психику актрисы действует участие в шоу "Танцы со звездами".

Александра репетирует каждый день по несколько часов. Ревенко много сил тратит для того, чтобы не ударить в грязь лицом на танцполе проекта. Сейчас актриса очень загружена – утром она танцует, а днем и вечером репетирует в театре.

На шоу "Танцы со звездами", говорит Александра Ревенко, ей повезло с партнером. Актриса в восторге от Дениса Тагинцева и называет его своим учителем. Тагинцев помогает Ревенко осваивать сложные движения и связки. Звезда "Звоните ДиКаприо!" надеется, что к финалу проекта сможет сесть на шпагат.