Слухи о романе с Козловским и тайная свадьба: личная жизнь звезды "Серебряного волка" Андреевой

На Первом канале транслируется новый сериал "Серебряный волк". Роль дочери полковника Александра Волкова, Юлии, играет 35-летняя актриса Мария Андреева. Красавица-брюнетка получила широкую известность в 2011-м после выхода фильма Романа Прыгунова "Духless". Самые свежие работы Андреевой – сериалы "Годунов", "Доктор Преображенский" и "Обычная женщина".
Мария Андреева родилась в Кировограде. Мать актрисы – биолог-химик, а отец – журналист, который в прошлом был моряком. Пять лет Мария училась в православной гимназии. Время, проведенное в духовной семинарии, артистка вспоминает с восторгом.
В подростковом возрасте Андрееву перевели в обычную школу с языковым уклоном. Мария не сразу смогла подружиться с другими учениками. Однажды во время ссоры ей даже сломали руку. Между тем будущая знаменитость не была изгоем. У Марии были друзья-мальчишки во дворе.
После Щепкинского училища звезда сериала "Серебряный волк" попала в труппу Малого театра, затем стала частью "Мастерской П. Фоменко", где трудится до сих пор. Кинодебют знаменитости состоялся в 2006 году в картине "Любовь неизведанного пространства".
О личной жизни Мария Андреева говорить не любит. Медийный человек, считает знаменитость, испытывает колоссальную нагрузку из-за прессы. СМИ наглым образом влезают в приватное пространство, а Андреева считает это недопустимым. Например, светские сплетники приписывали актрисе роман с Данилой Козловским. Также народная молва сватала Марию Андрееву за Евгения Цыганова.
В 2019-м Мария Андреева тайно вышла замуж за грузина Антона Хундадзе. Супруг знаменитости – стоматолог, владеет собственной клиникой. Знаменитость гордится избранником и считает его суперпрофессионалом.
Мария и Антон познакомились в 2012 году в общей компании. Пять лет артистка и стоматолог были только друзьями. Однажды Хундадзе позвал Андрееву в кино – с тех пор молодые люди не расставались. Марию покорило спокойствие, мужественность и чувство юмора Антона.
В супруге актриса нашла то, чего ей самой всегда недоставало – хладнокровность и рассудительность. Избранник "уравновешивает" Андрееву.
Хундадзе с пониманием относится к тому, что из Андреевой получилась не очень хорошая хозяйка. Как оказалось, знаменитость не любит готовить и плохо ведет семейный бюджет. Впрочем, Мария обожает наводить порядок – в ее доме всегда чисто.
В январе 2020-го актриса "Серебряного волка" родила сына. Мальчика назвали Ильей. Когда Андреева узнала, что носит под сердцем пацана, оказалась на седьмом небе от счастья. Мария всегда думала, что станет мамой девочки, а тут такой сюрприз.