Жертва жены и психически больной сын: что известно о звезде сериала "Серебряный волк" Костолевском

Что известно о личной жизни звезды экрана.

Первый канал начинает трансляцию нового сериала "Серебряный волк". Одну из главных ролей в детективе сыграл 73-летний актер Игорь Костолевский.

Режиссер ленты, Евгений Звездаков, потрясен физической формой знаменитого артиста. Как оказалось, Костолевский, как и его герой в сериале, регулярно занимается спортом – делает упражнения с гантелями и эспандерами, поднимает штангу, бегает и катается на велосипеде. Реальная тренировка Игоря Матвеевича на свежем воздухе попала в кадр и вошла в финальный монтаж "Серебряного волка".

Выпускник ГИТИСа Игорь Костолевский прославился благодаря картине 1975 года "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля. Не менее успешной для артиста стала мелодрама Михаила Козакова "Безымянная звезда" 1978 года. Также Костолевского можно увидеть в лентах "Тегеран-43", "Гараж", "Отпуск за свой счет", "Законный брак" и других. Всего в творческой биографии Игоря Матвеевича 90 проектов. В числе свежих киноработ знаменитости – сериал "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли.

Первой женой Игоря Костолевского была Елена Романова – актриса театра имени Маяковского. Знаменитости познакомились на площадке ленты "Отпуск за свой счет". Свадьбу артисты сыграли в 1981-м и уже через два года стали родителями – у них появился сын Алексей.

В конце 90-х брак Костолевского и Романовой распался. Актер влюбился в гражданку Франции Консуэло де Авиланд. Игорю Матвеевичу на тот момент было за 50.

С избранницей артист познакомился на банкете. В тот вечер Костолевский взял у Авиланд номер телефона. Артист поцеловал новую знакомую на глазах у всех, совсем забыв о том, что женат. Серьезными отношения россиянина и француженки стали только через четыре года. Ради возлюбленного Консуэло переехала в Москву, приняла православие и сменила имя – теперь она Евдокия Костолевская. В браке с Авиланд артист счастлив по сей день.

"Дуся пошла на жертву, чтобы мы были вместе", – утверждает знаменитость.



Женитьбу Костолевского на Авиланд его сын от первого брака воспринял очень болезненно. Долгое время Алексей отказывался общаться с отцом. Позже стало известно, что наследник артиста нездоров – в 2019-м Игорь Матвеевич рассказал, что у его отпрыска проблемы с психикой. По словам знаменитости, Алексей стоит на учете в психоневрологическом диспансере, несколько раз был госпитализирован. Медикаменты, прописанные врачами, отпрыск актера принимать отказывается.

"Мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо", – отмечал актер в интервью. По словам Костолевского, болезнь его сына наследственная.

Алексей окончил МГИМО, учился в Голливуде на режиссера. В США сын Костолевского, как пишут в Сети, превратился в религиозного фанатика.