Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Понедельник
14 февраля
Лента новостей
14:28
На сунувшую народу халявные деньги Жасмин вылили ушат грязи: Как можно так людей унижать?
14:27
"Спаси Господи!": Припавшего к кресту больного Корчевникова осыпают молитвами
14:26
В Госдуме предложили освободить пенсионеров от пошлины за наследство
14:25
Авраам Руссо задержан в американском аэропорту
14:23
Меньшова показала молодого спутника: Влюбленным море по колено
14:19
Страны "Большой семерки" заявили о готовности ввести санкции против России
14:17
Духовное завещание: обнародовано видео с пронзительными прощальными словами Кириенко
14:16
Жертва жены и психически больной сын: что известно о звезде сериала "Серебряный волк" Костолевском
13:55
"Молодые ухажеры": новые подробности разрыва Волочковой с очередным любовником
13:40
"Я сейчас тебе по башке дам!": Киркоров набросился на Тодоренко
13:37
"Спасибо, Господи!": жена Дробыша сообщила о рождении ребенка
13:35
Названы регионы России с самым большим количеством влюбленных
13:26
Как вернуть налоговый вычет за занятия фитнесом
13:24
Вся в мать: 20-летняя дочь Толкалиной выставила промежность на обозрение
13:01
Ведущий шоу "Маска" отказался хранить в тайне личности участников нового сезона
12:56
В России выявили около 180 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19
12:48
"Воспринял эту новость особенно тяжело": крах романа больно ударил по звезде "Друзей"
12:41
Старшую сослали в другую страну, а младшую залюбили: какими стали дочери Маликова
12:35
"Ляйсан Утяшевой больше нет": Звезда предпочла драматичный конец
12:34
"Очень эротично": Замужняя Судзиловская станцевала стриптиз перед камерой
12:17
"Она вечна и бессмертна": овдовевший Шаляпин общается с покойной женой
12:06
"Предложил руку и сердце": Николай Дроздов заговорил о третьей свадьбе на старости лет
12:04
Юлия Ауг столкнулась с акулой на отдыхе
11:54
Звезду "Дня рождения Буржуя" отправили в психушку из спецприемника из-за воображаемых ожогов
11:49
Не Евгения Брик: настоящая фамилия умершей актрисы всплыла при отправке тела на родину
11:37
"Займитесь дочерью, очень стыдно": хвастающуюся любовниками Волочкову крепко приложили
11:35
По стопам Жанны: округлившуюся сестру Фриске сняли в центре ЭКО
11:18
"Все время придется": сын Панина сообщил о собственной нелегкой доле
11:10
Переживающая трудный период жизни Валерия заикнулась об уходе: Очень сложно
10:45
Взобравшаяся на танк обнаглевшая Бородина взбесила народ: Со своими деньгами вообще умом поехала!
10:41
"С удовольствием": певица Анастасия рассказала о выпивке после концертов
10:10
"Несвоевременное лечение": заговорили о причинах госпитализации после слухов о смерти Жириновского
09:54
"Обгорело лицо": Газманов пострадал в огне
09:40
Суд вынес вердикт по делу о допинг-пробах Валиевой
09:34
Измученная Брежнева откровенно о состоянии: Много тревоги внутренней
09:24
"Таскала пьяного на себе": Алиса Вокс о запоях, скупости и сведенных яичках Шнурова из "Ленинграда"
09:20
Громкое обращение депутата Рады к Зеленскому: Ты слабый и трусливый, своей глупостью привел Украину на край гибели
09:08
Валиева разрыдалась на плече у Тутберидзе после обвинений в допинге
08:44
Подсевшую на рюмку Ротару вывели на чистую воду: И коньяк, и виски, и водка
08:38
"Радуется результату": пластический хирург сделал заявление об изменившейся до неузнаваемости Алентовой
06:43
"Моя сладенькая": Задойнов из "Дома-2" показал новую любовь
04:16
Похоронившая мужа Хакамада развлекается в ночном клубе
02:24
Всплыло фото Михалковой в одном халатике
00:19
День святого Трифона: традиции и приметы 14 февраля
22:31
Отмечающая важное событие Тарасова ошеломила россиян
20:17
"В шоке от происходящего": не справляющаяся с детьми Костенко пожаловалась на русских нянь
18:33
Побывавший в мясорубке Прилучный поведал о перенесенных операциях: Четыре пластины
18:15
"Живут на 10 тысяч рублей": муж Макеевой сделал бывшей жене необычное предложение
17:48
Зеленский потребовал от Евросоюза немедленного введения санкций против России
17:46
"Надела красные стринги": Агузарова послушно отработала 12-часовую смену
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"
Большое горе: сердобольная Кравец забирает дочь умершей от рака 40-летней Брик
Зеленский потребовал от Евросоюза немедленного введения санкций против России
"Бедная женщина!": вырядившаяся в розовое мини мать Королевой вызвала оторопь
Главная задача насосаться: Толстая вылила ушат помоев на Собчак
"Плохая мать": убегающей молодой жене Петросяна выкрикивали вслед оскорбления
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Жертва жены и психически больной сын: что известно о звезде сериала "Серебряный волк" Костолевском

Жертва жены и психически больной сын: что известно о звезде сериала "Серебряный волк" Костолевском

Что известно о личной жизни звезды экрана.
прочитано 96 раз

Первый канал начинает трансляцию нового сериала "Серебряный волк". Одну из главных ролей в детективе сыграл 73-летний актер Игорь Костолевский.

ПО ТЕМЕ

"Все время придется": сын Панина сообщил о собственной нелегкой доле

Чем закончится сериал "Цыпленок жареный" на Первом канале

Режиссер ленты, Евгений Звездаков, потрясен физической формой знаменитого артиста. Как оказалось, Костолевский, как и его герой в сериале, регулярно занимается спортом – делает упражнения с гантелями и эспандерами, поднимает штангу, бегает и катается на велосипеде. Реальная тренировка Игоря Матвеевича на свежем воздухе попала в кадр и вошла в финальный монтаж "Серебряного волка".

Выпускник ГИТИСа Игорь Костолевский прославился благодаря картине 1975 года "Звезда пленительного счастья" Владимира Мотыля. Не менее успешной для артиста стала мелодрама Михаила Козакова "Безымянная звезда" 1978 года. Также Костолевского можно увидеть в лентах "Тегеран-43", "Гараж", "Отпуск за свой счет", "Законный брак" и других. Всего в творческой биографии Игоря Матвеевича 90 проектов. В числе свежих киноработ знаменитости – сериал "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли.

Первой женой Игоря Костолевского была Елена Романова – актриса театра имени Маяковского. Знаменитости познакомились на площадке ленты "Отпуск за свой счет". Свадьбу артисты сыграли в 1981-м и уже через два года стали родителями – у них появился сын Алексей.

В конце 90-х брак Костолевского и Романовой распался. Актер влюбился в гражданку Франции Консуэло де Авиланд. Игорю Матвеевичу на тот момент было за 50.

С избранницей артист познакомился на банкете. В тот вечер Костолевский взял у Авиланд номер телефона. Артист поцеловал новую знакомую на глазах у всех, совсем забыв о том, что женат. Серьезными отношения россиянина и француженки стали только через четыре года. Ради возлюбленного Консуэло переехала в Москву, приняла православие и сменила имя – теперь она Евдокия Костолевская. В браке с Авиланд артист счастлив по сей день.

"Дуся пошла на жертву, чтобы мы были вместе", – утверждает знаменитость.

Женитьбу Костолевского на Авиланд его сын от первого брака воспринял очень болезненно. Долгое время Алексей отказывался общаться с отцом. Позже стало известно, что наследник артиста нездоров – в 2019-м Игорь Матвеевич рассказал, что у его отпрыска проблемы с психикой. По словам знаменитости, Алексей стоит на учете в психоневрологическом диспансере, несколько раз был госпитализирован. Медикаменты, прописанные врачами, отпрыск актера принимать отказывается.

"Мать не дает его лечить. Она, к сожалению, сама нездоровый человек и считает, что все у них хорошо", – отмечал актер в интервью. По словам Костолевского, болезнь его сына наследственная.

Алексей окончил МГИМО, учился в Голливуде на режиссера. В США сын Костолевского, как пишут в Сети, превратился в религиозного фанатика.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 14:16 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

К съемкам 10 сезона "Склифосовского" присоединился известный актер

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

На сунувшую народу халявные деньги Жасмин вылили ушат грязи: Как можно так людей унижать?

Фанаты в гневе
Шоу-бизнес

По стопам Жанны: округлившуюся сестру Фриске сняли в центре ЭКО

Радость материнства
Шоу-бизнес

"Таскала пьяного на себе": Алиса Вокс о запоях, скупости и сведенных яичках Шнурова из "Ленинграда"

Откровенное интервью певицы
Шоу-бизнес

Старшую сослали в другую страну, а младшую залюбили: какими стали дочери Маликова

Одна из них не зовет его папой

Гороскоп

Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году
Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Здоровье

В России выявили около 180 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19
Терапевт Романенко предупредила об опасности жаропонижающих при омикрон-штамме COVID-19
В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирусом заразились более 200 тысяч человек

Спорт

Суд вынес вердикт по делу о допинг-пробах Валиевой
Валиева разрыдалась на плече у Тутберидзе после обвинений в допинге
Отмечающая важное событие Тарасова ошеломила россиян
Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой

Регионы

Названы регионы России с самым большим количеством влюбленных
В Туле пенсионерка погибла под завалами снега
Под Новосибирском пьяные дебоширы избили полицейских в подъезде
Под Ханты-Мансийском на месторождении нефти погиб рабочий
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+