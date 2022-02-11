"Концовка-бомба": девятый сезон "Склифосовского" пришел к финалу

На "России 1" завершился девятый сезон ленты "Склифосовский". Финал ленты, надо сказать, получился очень интригующим.
В первых эпизодах девятой части Олег Брагин решает уволиться из НИИ скорой помощи. После онкологии и инсульта хирург не может оперировать. Супруга героя, Марина Нарочинская, также покидает Склиф. Старый приятель переманивает доктора в центр Бурденко.
В личной жизни главных героев тоже происходят перемены: Олег и Марина расстаются. Брагин съезжает от жены и дочери. Кроме того, теперь он трудится в обычной поликлинике. На новом месте работы хирург находит общий язык с начальницей – Тамарой Сперанской. Главврач влюбляется в Брагина.
Когда в конце сезона Олег и Марина решают вновь сойтись, между ними встает Тамара. В финальном эпизоде Сперанская приходит к дому, в котором Брагин живет с женой, просит его выйти на улицу, а затем признается ему в чувствах. О том, как отреагировал герой на заявление начальницы, зрители узнают примерно через год – в десятом сезоне.
Интересно, что до выхода девятой части многие поклонники "Склифосовского" выступали против появления в сериале актрисы Марии Порошиной. Ей, напомним, доверили роль Тамары Сперанской. Между тем уже к финалу сезона артистке удалось переменить настроение аудитории в свою пользу.
"Сперанская очень хорошо влилась в этот сериал. Сначала я была категорически против, а потом она мне даже понравилась", – рассуждает поклонница ленты.
В девятом сезоне много внимания было уделено героине Елены Яковлевой, Ирине Павловой. Персонаж снова становится завотделением Склифа благодаря чиновнику Аленикову. Связь с сотрудником министерства закончится для Павловой плохо. Во время ссоры Алеников умирает, героиня Яковлевой считает, что именно она виновна в смерти чиновника. Следствие оправдывает Павлову, но та все равно терзает себя. Из-за переживаний героиня попадает под машину. О дальнейшей судьбе героини поклонники "Склифосовского" узнают уже в следующей части. Десятый сезон, к слову, уже снимают.
"Концовка-бомба", – рассуждают поклонники теленовеллы о медиках.