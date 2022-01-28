Объявившая о разводе звезда "Игры престолов" спит в фургоне и ходит в рванье

Звезда фильмов "Дюна", "Аквамен" и сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа недавно сообщил о расставании с женой. 42-летний артист разводится с 54-летней Лизой Боне. Этот брак знаменитостей просуществовал 16 лет.
Как удалось выяснить журналистам, Джейсон Момоа съехал из особняка, который ранее делил с женой и двумя детьми. Артист поселился в фургоне. Накануне папарацци запечатлели звезду экрана, покидающую автодом. Джейсон был облачен в рваную футболку и потертые джинсы. Образ Момоа дополнили очки. Судя по всему, вне красных дорожек звезда "Игры престолов" мало беспокоится о собственном внешнем виде.
Как оказалось, дом на колесах Джейсон Момоа купил задолго до расставания с супругой. За фургон артист заплатил 750 тысяч долларов. Джейсон не любит ночевать в отелях, во время съемок он спит в машине, разместив ее на пляже, например. Друзья Момоа утверждают, что актер предпочитает жить скромно – он не летает частными самолетами и не посещает фешенебельные курорты.
Отметим, ходят слухи, что брак Джейсона Момоа и Лизы Боне разрушила измена. Дескать, актриса узнала об интрижке мужа со звездой "Игры престолов" Эмилией Кларк. Также есть версия, что причиной разрыва стал отказ Боне сопровождать Момоа в его рабочих поездках по миру.