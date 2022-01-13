Потрясающая история любви звезды "Игры престолов" закончилась крахом: Мы освобождаем друг друга

Джейсон Момоа рассказал о грядущем разводе.

Звезда сериала "Игра престолов", фильмов "Дюна" и "Аквамен" Джейсон Момоа сообщил о переменах в личной жизни. 42-летний актер расстался с женой, коллегой по цеху Лизой Боне. О разводе знаменитость написала в личном инстаграм-аккаунте.

Момоа опубликовал довольно туманный текст, в котором не указал главного – причин развода. По словам звезды "Игры престолов", сегодня общество переживает время трансформации и революции. Все ощущают давление и перемены, и их семья не исключение.

Джейсон отметил, что говорит о крахе своего брака не для того, чтобы это муссировали СМИ. Артист и его супруга решили сказать правду, чтобы идти дальше по жизни "с достоинством и честностью".

Джейсон Момоа добавил, что все еще любит Лизу Боне и его чувства взаимны, однако теперь их отношения будут развиваться иначе. "Мы освобождаем друг друга, чтобы идти дальше", – отметила знаменитость. Джейсон и Лиза продолжат вместе растить детей: 14-летнюю Лолу Айолани и 13-летнего Накоа-Вулфа.

Весть о разводе Джейсона Момоа и Лизы Боне стала громом среди ясного неба для поклонников пары. Артисты были вместе 16 лет и казались созданными друг для друга.

Потрясающая история любви Джейсона и Лизы, которая старше избранника на 12 лет, достойна экранизации. Когда Момоа было всего восемь, он увидел Боне на экране и моментально влюбился. Тогда еще мальчик дал себе слово, что в будущем обязательно встретится с красавицей и расскажет ей о своих чувствах.

Спустя 18 лет Джейсон Момоа и Лиза Боне увиделись на вечеринке. В тот же день артисты поняли, что являются родственными душами. В 2017 году после долгих лет романа и рождения детей знаменитости сыграли тайную свадьбу.