"Лишился нескольких ребер": звезда "Игры престолов" получила серьезные увечья

42-летний Джейсон Момоа, знаменитый ролью кхала Дрого в сериале "Игра престолов", рассказал о серьезных увечьях, полученных на площадке картины "Аквамен: Потерянное королевство". По словам артиста, сейчас ему требуется длительное восстановление.
В процессе работы над "Акваменом" Момоа испортил зрение. Специалистам удалось немного подлечить глаза знаменитости, однако в будущем актеру все равно потребуется операция.
"А еще я заработал грыжу и лишился нескольких ребер", – посетовал Джейсон.
Звезда "Игры престолов" с горечью отметила, что не становится моложе. С каждым годом риск получить серьезное увечье на площадке увеличивается.
Момоа признался, что обожает свою работу. Иногда на съемках он входит в раж и теряет осторожность. Себя Джейсон назвал супергероем, который постепенно стареет.
Напомним, ранее Джейсон Момоа, общаясь с журналистами, вышел из себя. Актеру не понравился вопрос о сцене изнасилования в первом сезоне "Игры престолов". Момоа прямо заявил, что говорить об уместности тех или иных эпизодов шоу ему неприятно. Решение о том, что играть перед камерой, он не принимает. Эти вопросы остаются за продюсерами, сценаристами и режиссерами.
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