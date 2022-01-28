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Сериалы
На кого хваткая Ковальчук променяла оказавшегося под угрозой Харламова

На кого хваткая Ковальчук променяла оказавшегося под угрозой Харламова

Катерина Ковальчук проводит время с известным актером.
прочитано 89 раз

Недавно светские сплетники заподозрили разлад в отношениях комика Гарика Харламова и звезды сериала "Крепостная" Катерины Ковальчук. 28-летняя красавица отписалась от инстаграм-аккаунта юмориста, что в 20-х годах XXI века знаменует конец отношений.

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Теперь пользователи Сети уверены, что хваткая Ковальчук променяла Харламова на перспективного артиста. О том, что у Катерины появился другой, заговорили после премьеры картины "Параллельные матери". На красную дорожку мероприятия актриса пришла с коллегой по цеху Павлом Рассомахиным. Знаменитости с удовольствием позировали камерам.

Ковальчук и Рассомахин, напомним, вместе снимались в сериале "Гусар". В ситкоме артисты играли мужа и жену. Интересно, что именно на площадке этого проекта, как говорят, у Катерины закрутился роман с Гариком.

Слухи о разрыве Харламов и Ковальчук не комментируют. Комик восстанавливает здоровье после тяжелой болезни. Кроме того, Гарику грозит судебное разбирательство. Блогер Анна Полякова считает, что юморист незаконно использовал ее изображение в своей миниатюре. Девушка планирует разобраться не только с Харламовым – создатели шоу Comedy Club тоже оказались под угрозой.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 10:59 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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