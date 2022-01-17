Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице

Звезда сериалов "БИХЭППИ", "Толя-робот" и фильма "Горько" заночевала в одном из столичных парков. Прохожие нашли актера Александра Паля в гамаке, натянутом между деревьями.
В личном микроблоге Паль рассказал, что совершил небольшое путешествие. Знаменитость хотела вспомнить как это – ночевать в дикой природе. Артист дополнительно облачился в теплые подштанники, взял фонарь, газовую горелку, карабин, нож и принадлежности для сна. Александр вышел из дома и полтора часа бродил в поисках уединенного места. "На улице -15, ветер, снегопад и звезды!" – поделился артист.
Итогом необычной вылазки стала яркая фотосессия. Фотограф Дима Черный снял Александра Паля в момент крепления гамака к веткам, приготовления чая и отдыха на фоне башен Москва-Сити. Снимки актера с обледенелой бородой произвели фурор в Интернете.
Паль отметил, что палатку в Москве можно поставить почти где угодно, но есть исключения. Александр порекомендовал избегать площадей, Красной в особенности, посольств, мэрии и других административных зданий.
Подписчики похвалили знаменитость за креативность. Пользователи Сети быстро раскусили звезду. Путешествие Паля – это реклама магазина снаряжений для спорта и отдыха.