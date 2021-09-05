Карпович заговорила о свадьбе и рождении детей: Прилучный согласен

Артистка Мирослава Карпович раскрыла детали личной жизни.

Звезде сериала "Папины дочки" Мирославе Карпович уже 35 лет. Актриса обладает милым личиком, стройной фигуркой и задорным нравом, однако ее личная жизнь не устроена. Поклонники часто интересуются у звезды, почему она все еще не замужем.

Наконец "папина дочка" утолила любопытство фанатов. Мирослава отметила, что несколько раз была в шаге от брака, однако в последний момент все срывалось. "Так складывалось, что судьба давала понять — нет", – поделилась Мирослава.

По словам Карпович, необходимо уметь говорить "нет" самым близким и даже себе самой. От груза "постоянных согласий", считает знаменитость, спина может не выдержать и сломаться.

35-летнюю артистку постоянно спрашивают о детях. Родственники мучают звезду этим вопросом, задумывается о материнстве и сама Мирослава. Между тем спешить с деторождением знаменитость не хочет. Карпович убеждена, что станет родителем тогда, когда суждено.

"На каждого малыша есть свое время!" – написала звезда ситкома "Папины дочки" в личном инстаграм-аккаунте.

Мирослава Карпович уверена, что еще успеет выйти замуж и обзавестись потомством. Главное, действительно этого захотеть. "Природа и энергия" обязательно помогут ей в этих вопросах.

Также актриса опубликовала цитату из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Возвышенные строки из Библии еще называют "Гимном любви".

В комментариях к публикации подписчики решили выяснить, что по поводу свадьбы и детей думает актер Павел Прилучный. Напомним, Мирославе приписывают роман со звездой сериала "Мажор". Карпович отметила, что Прилучный согласен с тем, что сказано в Библии.