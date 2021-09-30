"Забрала "корона": умер отрицавший прививки и COVID-19 актер сериалов

Скончался актер отечественных теленовелл Руслан Дулич. Артисту было всего 40 лет.
О смерти Руслана Дулича сообщила вокалистка Ирина Блат. На своей странице в соцсетях певица рассказала, что артиста "забрала "корона". По словам Блат, Дулич не верил в существование коронавирусной инфекции и ее смертельной опасности. Руслан также являлся противником вакцинации от COVID-19. Мужчина отказывался делать прививку.
Ирина Блат отметила, что Руслан Дулич был замечательным человеком и преданным другом. Вокалистка с горечью отметила, что коварная зараза уносит жизни молодых людей, которым еще жить да жить.
Руслан Дулич родился на Украине. Актер появлялся в сериалах "Консультант", "Тайны следствия", "Невский. Тень архитектора", "Свои 3", "Выжить любой ценой".
Как писали "Дни.ру", в Москве утвержден новый алгоритм работы с пациентами с подозрением на ОРВИ. Теперь при симптомах острой респираторной вирусной инфекции медики будут назначать обязательный экспресс-тест на ковид. Изменения вступят в силу 1 октября.
Экспресс-тесты на антиген, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, имеют довольно высокую чувствительность. Они помогают в кротчайшие сроки подтвердить или исключить ковид.
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