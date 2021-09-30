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Сериалы
"Забрала "корона": умер отрицавший прививки и COVID-19 актер сериалов

"Забрала "корона": умер отрицавший прививки и COVID-19 актер сериалов

О смерти артиста отечественных теленовелл рассказала подруга.
прочитано 600 раз

Скончался актер отечественных теленовелл Руслан Дулич. Артисту было всего 40 лет.

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О смерти Руслана Дулича сообщила вокалистка Ирина Блат. На своей странице в соцсетях певица рассказала, что артиста "забрала "корона". По словам Блат, Дулич не верил в существование коронавирусной инфекции и ее смертельной опасности. Руслан также являлся противником вакцинации от COVID-19. Мужчина отказывался делать прививку.

Ирина Блат отметила, что Руслан Дулич был замечательным человеком и преданным другом. Вокалистка с горечью отметила, что коварная зараза уносит жизни молодых людей, которым еще жить да жить.

Руслан Дулич родился на Украине. Актер появлялся в сериалах "Консультант", "Тайны следствия", "Невский. Тень архитектора", "Свои 3", "Выжить любой ценой".

Как писали "Дни.ру", в Москве утвержден новый алгоритм работы с пациентами с подозрением на ОРВИ. Теперь при симптомах острой респираторной вирусной инфекции медики будут назначать обязательный экспресс-тест на ковид. Изменения вступят в силу 1 октября.

Экспресс-тесты на антиген, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, имеют довольно высокую чувствительность. Они помогают в кротчайшие сроки подтвердить или исключить ковид.

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Кадр из сериала "Выжить любой ценой" (2017)
Автор: 30 сентября 2021, 17:53 Источник: "ВКонтакте" ✓ Надежный источник
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